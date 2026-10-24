Технологии

Смартфонът може да анализира и шофирането ви

Много хора смятат, че са добри шофьори, но така ли е наистина? Смартфоните на Samsung получиха нова функция, която използва сензорите на устройствата, за да анализира шофьорските ви навици и да ги обобщава след всяко пътуване

Мартин Дешев Мартин Дешев

24 октомври 2026, 06:59
Смартфонът може да анализира и шофирането ви
Източник: iStock

К олко добър шофьор сте? Повечето хора обикновено имат много положителен отговор на този въпрос. Вече смартфонът може да даде и безпристрастен отговор дали е така, съобщава MakeUseOf.

Samsung въведе вградена функция „Доклад за шофирането“ (Driving Report) в актуалните си смартфони. Проектиран да следи поведението ви зад волана, скоростта на движение и използването на устройството по време на път, този инструмент предоставя цялостна представа за това как шофирате при ежедневните си пътувания.

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За разлика от съществуващия инструмент на Samsung за следене на времето, прекарано пред екрана на телефона по време на шофиране, тази нова функция се фокусира върху самото пътуване. Тя използва възможностите на телефона за определяне на местоположението, както и връзката му с Bluetooth системата на автомобила, за да създаде запис на пътуванията, включващ маршрути и данни за скоростта. Целта е данните за шофирането да бъдат достъпни, без да е необходимо специализирано устройство за проследяване или допълнителен хардуер.

Тъй като функцията остава изключена по подразбиране с цел защита на поверителността на потребителите, трябва ръчно да я активирате и конфигурирате. Отворете приложението „Настройки“ на телефона си и отидете в раздела „Свързани устройства“. Превъртете надолу и докоснете „Отчет за шофирането“. Предоставете изискваните системни разрешения (като достъп до местоположението, устройства наблизо и данни за използването). Докоснете менюто с три точки, изберете „Настройки“, отворете „Превозни средства“ и активирайте съответния автомобил (или автомобили), който сте сдвоили чрез Bluetooth. Уверете се, че опцията „Автоматично стартиране на пътуването при Bluetooth връзка“ е включена.

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Напълно разбираемо е, че функция, която проследява местоположението, скоростта и взаимодействието с устройството, повдига основателни въпроси относно поверителността. Samsung решава този проблем, като гарантира, че необработените данни от проследяването остават сигурно обвързани с устройството и акаунта ви в Samsung, вместо да бъдат споделяни. Има и допълнителни функции за защита, които може да активирате като достъп до данните с PIN код или биометрична идентификация, да не се отчита използването на приложения за навигация, изтриване на данни за пътуване.

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Функцията използва данни за местоположението, за да записва маршрути и скорост, а анализът ѝ позволява да се разгледат особеностите при ускорение, спиране и преминаване през завои. Отчетите обединяват тази информация, помагайки на потребителите да разберат как шофират. Тя предлага и седмични обобщения, които дават по-цялостна представа в сравнение с данните за отделно пътуване. Някои подробности относно оценките на стила на шофиране и по-усъвършенстваните функции се появиха в по-ранни тестови версии, но не всички очаквани възможности са включени в окончателната, стабилна версия засега. 

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Очевидната полза е удобството. Шофьорите, които се интересуват от своите навици, вече не се нуждаят непременно от специално устройство, включено в автомобила им, или от отделна услуга и приложение. Съвместим телефон Galaxy с UI 9.0 може да предостави основната информация.

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Тя би могла да помогне на шофьорите да идентифицират модели на поведение, които иначе биха могли да пренебрегнат, като например често рязко спиране или бързо ускорение. Те могат да насърчат по-плавно шофиране, което може да подобри комфорта и потенциално да намали разхода на гориво. Има обаче ограничения. Системата зависи от правилното конфигуриране на телефона и свързването му с подходящото превозно средство. Нейните измервания трябва да се третират като съвети, а не като професионална оценка на уменията за шофиране.

Автор: Мартин Дешев
Редактор: Мартин Дешев
Samsung Android смартфон мобилен телефон коли автомобили приложение софтуер
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