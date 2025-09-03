Технологии

Google се спаси от наказание да продаде Chrome

Интернет гигантът избегна най-тежките мерки в загубеното дело за монопол

3 септември 2025, 06:17
И нтернет гигантът Google избегна най-тежките наказания в загубеното дело за монопол. Компанията можеше да бъде накарана да продаде интернет браузъра си Chrome на трето лице, но това няма да се случи, съобщава CNBC.

В решението за наказанията, съдия Амит Мехта, застана на страната на Департамента по правосъдието по няколко ключови точки. Той забрани на Google да сключва или поддържа ексклузивни договори, които налагат разпространението на Google Search, Chrome, Google Assistant и приложението Gemini, но все пак може да плаща, за да си осигури позиции по подразбиране, стига тези споразумения да се предоговарят ежегодно.

Решението също така изисква от Google да споделя определени данни за търсенията и взаимодействието с потребителите с конкурентите си. Тази мярка има за цел да помогне на конкурентните търсачки да подобрят собствените си услуги и да се конкурират по-ефективно на пазар, доминиран от Google.

AI вече изземва работните места на младите

Съдия Мехта е съгласен, че практиките за търсене на Google представляват незаконен монопол, но в крайна сметка заключи, че едно разделяне, като например принудителното освобождаване от Chrome или Android, би причинило по-голяма вреда, отколкото полза. Вместо това съдът наложи мерки, насочени към насърчаване на конкуренцията, като същевременно се запазва оперативната стабилност.

Съдът постанови, че Google няма да бъде принуден да продаде популярния си уеб браузър Chrome или операционната си система Android. Съдия Мехта заяви, че правителството е „прекалило“, като е поискало принудително освобождаване от тези активи твърдейки, че подобен ход би бил твърде разрушителен и би могъл да навреди на потребителите. Съдът също така отказа да забрани милиардите долари, които Google плаща на партньори като Apple, за да бъдат търсачката по подразбиране на техните устройства, като заключи, че широката забрана може да причини „тежки“ вреди на тези партньори.

Мъск започна да рекламира това, което смяташе за опасно

Стотици хиляди чатове в Grok, показани в резултатите от Google

Движещ фактор за това решение беше възходът на генеративните технологии за изкуствен интелект. Мехта отбелязва, че пазарът на изкуствения интелект, включващ чатботове като ChatGPT на OpenAI, вече е започнал да променя начина, по който потребителите търсят и консумират информация. Съдът изрично забрани на Google да пренася монополното си поведение в развиващото се пространство на GenAI, позиционирайки конкуренцията в областта на изкуствения интелект като жизненоважна бъдеща тема. 

Критиците обаче твърдят, че решението е твърде умерено. Правозащитни групи, включително Американският проект за икономически свободи, го разкритикуваха остро като символично порицание, а не като смислени наказания.

"Мозъкът за роботи" на Nvidia ще промени роботиката

Междувременно Департаментът по правосъдие и участващите в делото щати обявяват победа в осигуряването на осезаеми реформи. В официалното си изявление подчертават как решението не само се справя с монопола на Google върху търсенето, но и блокира компанията от използването на същите изключващи тактики в услугите с изкуствен интелект – критична победа за демократичното управление на технологиите. 

Google казва, че AI не пречи на интернет страниците

Apple задава неудобния въпрос за AI: полезен ли е

Google дело монопол интернет технологии съд интернет реклма онлайн реклама
