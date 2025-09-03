Google се спаси от наказание да продаде Chrome

И нтернет гигантът Google избегна най-тежките наказания в загубеното дело за монопол. Компанията можеше да бъде накарана да продаде интернет браузъра си Chrome на трето лице, но това няма да се случи, съобщава CNBC.

В решението за наказанията, съдия Амит Мехта, застана на страната на Департамента по правосъдието по няколко ключови точки. Той забрани на Google да сключва или поддържа ексклузивни договори, които налагат разпространението на Google Search, Chrome, Google Assistant и приложението Gemini, но все пак може да плаща, за да си осигури позиции по подразбиране, стига тези споразумения да се предоговарят ежегодно.

Решението също така изисква от Google да споделя определени данни за търсенията и взаимодействието с потребителите с конкурентите си. Тази мярка има за цел да помогне на конкурентните търсачки да подобрят собствените си услуги и да се конкурират по-ефективно на пазар, доминиран от Google.

Съдия Мехта е съгласен, че практиките за търсене на Google представляват незаконен монопол, но в крайна сметка заключи, че едно разделяне, като например принудителното освобождаване от Chrome или Android, би причинило по-голяма вреда, отколкото полза. Вместо това съдът наложи мерки, насочени към насърчаване на конкуренцията, като същевременно се запазва оперативната стабилност.

Съдът постанови, че Google няма да бъде принуден да продаде популярния си уеб браузър Chrome или операционната си система Android. Съдия Мехта заяви, че правителството е „прекалило“, като е поискало принудително освобождаване от тези активи твърдейки, че подобен ход би бил твърде разрушителен и би могъл да навреди на потребителите. Съдът също така отказа да забрани милиардите долари, които Google плаща на партньори като Apple, за да бъдат търсачката по подразбиране на техните устройства, като заключи, че широката забрана може да причини „тежки“ вреди на тези партньори.

Движещ фактор за това решение беше възходът на генеративните технологии за изкуствен интелект. Мехта отбелязва, че пазарът на изкуствения интелект, включващ чатботове като ChatGPT на OpenAI, вече е започнал да променя начина, по който потребителите търсят и консумират информация. Съдът изрично забрани на Google да пренася монополното си поведение в развиващото се пространство на GenAI, позиционирайки конкуренцията в областта на изкуствения интелект като жизненоважна бъдеща тема.

Критиците обаче твърдят, че решението е твърде умерено. Правозащитни групи, включително Американският проект за икономически свободи, го разкритикуваха остро като символично порицание, а не като смислени наказания.

Междувременно Департаментът по правосъдие и участващите в делото щати обявяват победа в осигуряването на осезаеми реформи. В официалното си изявление подчертават как решението не само се справя с монопола на Google върху търсенето, но и блокира компанията от използването на същите изключващи тактики в услугите с изкуствен интелект – критична победа за демократичното управление на технологиите.

