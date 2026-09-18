Държавата с мерки срещу корупцията: Говорят премиерът, министри и ДАНС

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В сградата на Министерския съвет фокус ще бъде поставен върху корупцията и действията, които държавата е предприела.

Малко по-късно през деня очакваме повече информация по темата от министър-председателя Румен Радев, министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, министъра на иновациите Иван Василев, както и от председателя на Държавната агенция „Национална сигурност“ Пламен Тончев.

Вчера премиерът Румен Радев взе участие в Националното съвещание на МВР във връзка с изборите, като, освен по тази линия, той очерта и основни приоритети пред министерството. Корупцията, борбата със злоупотребата с власт, разграждането на олигархичния модел бяха част от темите, за които говори министър-председателят.