България

Слънчев петък с температури до 31°, дъждове в края на седмицата

Надежда Неменски Надежда Неменски

18 септември 2026, 06:26
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П редимно слънчево и топло време с максимални температури между 26° и 31° ни очаква в петък. В края на седмицата градусите ще се покачат още.

През нощта ще бъде ясно и почти тихо. В сутрешните часове на места в източните райони от страната и котловините ще има ниска слоеста облачност или мъгла. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 9° и 14°, за София – около 10°.

В петък ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, за София – около 27°. Атмосферното налягане ще остане без съществена промяна, около средното за месеца.

В планините ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен, по високите части – северен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра – около 14°.

Прогнозни температури на НИМХ за петък, 18 септември
Прогнозни температури на НИМХ за петък, 18 септември Източник: НИМХ

Сутринта на места по Черноморието ще има ниска слоеста облачност или мъгла. През деня ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат 24° - 26°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 9 мин. и залязва в 19 ч. и 31 мин. Продължителност на деня: 12 ч. и 22 мин. Луната в София изгрява в 14 ч. и 57 мин. и залязва в 23 ч. и 18 мин. Фаза на Луната: първа четвърт.

В събота ще бъде слънчево, около и след обяд с временни увеличения на облачността, по-значителни над планините в Западна България, когато на отделни места е възможно да превали краткотрайно. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 27° и 32°, а минималните – между 12° и 17°.

В неделя ще преобладава слънчево време, но над западната половина от страната ще има по-значителни увеличения на облачността, в следобедните часове купеста и купесто-дъждовна и на повече места ще превали и прегърми. Дневните температури слабо ще се понижат.

Редактор: Надежда Неменски
Източник: НИМХ    
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Слънчев петък с температури до 31°, дъждове в края на седмицата

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