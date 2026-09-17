България

Александър Николов отговори на критиките: Да наречете 22-годишно момче "убиец" е абсурдно

Николов: Осъзнавате ли изобщо до каква степен изваждате случилото се от контекста?

Николай Киров Николай Киров

17 септември 2026, 22:31
Радев свиква спешна среща за цените на горивата

Радев свиква спешна среща за цените на горивата
Отстраняват Александър Евтимов и от поста зам.-директор

Отстраняват Александър Евтимов и от поста зам.-директор
БОК получи нова сграда

БОК получи нова сграда
Осъдиха полицаите от катастрофата в София, при която загина французин

Осъдиха полицаите от катастрофата в София, при която загина французин
Случаят „Петрохан“: Разказът на бившия собственик на хижата Бай Фидос за продажбата и новите обитатели

Случаят „Петрохан“: Разказът на бившия собственик на хижата Бай Фидос за продажбата и новите обитатели
Мая Манолова става председател на Комисията за защита на потребителите

Мая Манолова става председател на Комисията за защита на потребителите
Цените на горивата разпалиха парламента: Кой какво предлага

Цените на горивата разпалиха парламента: Кой какво предлага
Радев към МВР: Не бъдете инструмент на политическа сила, няма значение кой е кандидатът

Радев към МВР: Не бъдете инструмент на политическа сила, няма значение кой е кандидатът

Волейболният национал Александър Николов отхвърли критиките към емоционалната му реакция по време на мача с Полша, спечелен от българския национален отбор с 3:2 гейма, и определи обвиненията от полски фенове като нелепи и извадени от контекста.

В изявление, публикувано в Инстаграм, той написа, че страстта му към играта никога не е насочена към нараняване или обида на съперниците и призова за повече волейболна култура и обективност при оценката на случващото се на терена.

В инфарктен мач България би европейския шампион Полша с 3:2 гейма

Скандалът избухна в социалните мрежи и полските медии, след като Николов реагира емоционално, отбелязвайки точка в мача. Той се обърна към българските фенове и прокара пръст по гърлото си в типичен жест.  

"Бих искал да се изкажа по един "въпрос", който възникна след вчерашния ни успех над Полша. Това е послание към всички волейболни фенове, но най-вече към поляците. 

На първо място - полските фенове имат репутацията на едни от най-разбиращите, ако не и на най-интелигентните фенове в света. Волейболната ви култура е на възможно най-високото ниво и съм сигурен, че подкрепата, която получава отборът ви, е ненадмината. Именно затова очаквам от вас да проявявате и най-голямо разбиране към емоции, празнувания и провокации на игрището. Особено като се има предвид, че полският тим е доста противоречив пример в това отношение - нещо, срещу което, както всички знаят, нямам абсолютно нищо против. Напротив, наслаждавам се както на техническо съревнование на високо ниво, така и на така наречената "психологическа война" или психологическата страна на спорта.

През годините съм бил критикуван и наричан по какви ли не начини, защото не крия чувствата си и показвам неподправената страст и енергия, които изпитвам, когато играя този спорт. Напълно осъзнавам, че това не се харесва на всички и нито искам, нито очаквам всеки да ме харесва като спортист. Независимо от сцените на игрището по време на даден мач обаче, винаги съм първият, който подава ръка на съперника, защото поне в нашия спорт сме съперници единствено от първия до последния съдийски сигнал.

Ето какво обаче не мога да приема. Да наречете 22-годишно момче "убиец" или "човек, който прерязва гърла", заради празнуване, насочено към собствената ни публика и резервните ни играчи, в разгара на тайбрек, когато емоциите са достигнали връхната си точка, е откровено абсурдно. Осъзнавате ли изобщо до каква степен изваждате случилото се от контекста? Излишно е да казвам, че дори за миг през ума ми не е минавала мисъл за каквото и да било насилие, още по-малко за "убиването" на някого заради волейболен мач. Не съм имал никакво - и подчертавам, никакво намерение да проявявам неуважение или каквато и да било "бруталност". Особено към мои колеги волейболисти", написа Николов в Инстаграм.

Редактор: Николай Киров
Александър Николов волейбол скандал България Полша
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Александър Николов отговори на критиките: Да наречете 22-годишно момче

Александър Николов отговори на критиките: Да наречете 22-годишно момче "убиец" е абсурдно

Украйна удари жестоко летището в Ростов на Дон

Украйна удари жестоко летището в Ростов на Дон

Индия се опълчи на САЩ за

Индия се опълчи на САЩ за "адски санкции" срещу Русия

Лавров: Западът се готви за война с Русия

Лавров: Западът се готви за война с Русия

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Бергамот вместо бензин: Mercedes пуска парфюм за жени

Бергамот вместо бензин: Mercedes пуска парфюм за жени

carmarket.bg
Криза идва, тя ли ще е краят на изкуствения интелект
Ексклузивно

Криза идва, тя ли ще е краят на изкуствения интелект

Преди 1 ден
Какво още пише в експертизата за „Петрохан-Околчица”
Ексклузивно

Какво още пише в експертизата за „Петрохан-Околчица”

Преди 2 дни
Наркодилъри облечени като пилоти и кокаин за 3,5 млн. евро в Истанбул
Ексклузивно

Наркодилъри облечени като пилоти и кокаин за 3,5 млн. евро в Истанбул

Преди 2 дни
Украйна започна контраофанзива в Донецка област
Ексклузивно

Украйна започна контраофанзива в Донецка област

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Благороден жест на Красимир от Вулканите помогна на Ураганите в “Игри на волята”

Благороден жест на Красимир от Вулканите помогна на Ураганите в “Игри на волята”

Любопитно Преди 2 часа

Ивайло от Зелените и Пламена от Сините бяха изпратени в изгнание на Блатото

Седем ранени при инцидент във военен лагер в Швеция

Седем ранени при инцидент във военен лагер в Швеция

Свят Преди 3 часа

Властите разследват случая като трудова злополука

Италия разби глобална педофилска мрежа

Италия разби глобална педофилска мрежа

Свят Преди 6 часа

Мрежата се управлявала от четирима италианци и един швейцарски гражданин

Шефът на ДАНС за „Петрохан - Околчица“: Ако някой беше реагирал навреме, тези хора може би щяха да бъдат живи

Шефът на ДАНС за „Петрохан - Околчица“: Ако някой беше реагирал навреме, тези хора може би щяха да бъдат живи

България Преди 7 часа

През януари 2025 г. по информация на ДАНС е било образувано дело

Ето как Ердоган ще остане на власт в Турция въпреки закона

Ето как Ердоган ще остане на власт в Турция въпреки закона

Свят Преди 7 часа

Редовните президентски и парламентарни избори в Турция трябва да се проведат през май 2028 г.

„Моят Магазин“ отвори обект номер 300 в град Полски Тръмбеш

„Моят Магазин“ отвори обект номер 300 в град Полски Тръмбеш

България Преди 7 часа

Програмата си поставя дългосрочната цел до 2028 година обектите да достигнат 800

Нарушения в над 70% от проверените заведения в София

Нарушения в над 70% от проверените заведения в София

Парите ни Преди 8 часа

Липсващи реквизити в касови бележки, нефискални бонове и разминавания в касите са сред най-честите проблеми

Новият EON от Vivacom – още по-добро телевизионно и стрийминг изживяване в едно

Новият EON от Vivacom – още по-добро телевизионно и стрийминг изживяване в едно

Любопитно Преди 8 часа

Платформата предлага обновен интерфейс, по-прецизни AI препоръки и пълно EON изживяване на всички устройства

Украински пилот: F-16 стават „безполезни инструменти“

Украински пилот: F-16 стават „безполезни инструменти“

Свят Преди 9 часа

Украйна има нужда от допълнителни ракети AIM-120

НАП ще проверява милионерските заплати: 40 души с над 9,6 млн. лв. доход за година

НАП ще проверява милионерските заплати: 40 души с над 9,6 млн. лв. доход за година

Парите ни Преди 9 часа

През декември 135 души са обявили над 800 000 лв. само от трудови доходи, а приходната агенция вижда риск част от огромните възнаграждения да прикриват дивиденти

България и Гърция правят общ винен маршрут

България и Гърция правят общ винен маршрут

Любопитно Преди 9 часа

Инициативата „Културният път на виното“ ще обхване Северна Гърция и Южна България

„Гинес” призна световния рекорд на Николай Калайджиев

„Гинес” призна световния рекорд на Николай Калайджиев

Любопитно Преди 9 часа

Рекордът е изисквал изключителна концентрация и прецизност, особено при кацанията в тясна 20-метрова зона

Двама участници се отправят към Блатото в “Игри на волята” тази вечер

Двама участници се отправят към Блатото в “Игри на волята” тази вечер

Любопитно Преди 9 часа

Напрегната капитанска битка ще спаси един от номинираните

Ирландия ще бойкотора "Евровизия" в България

Ирландия ще бойкотора "Евровизия" в България

Любопитно Преди 9 часа

От RTE уточниха още, че Ирландия не само няма да участва в конкурса през 2027 г., но и няма да го излъчва

,

Япония постави исторически рекорд: Над 100 000 души в страната са на възраст над 100 години

Любопитно Преди 9 часа

Броят на столетниците в страната на изгряващото слънце е толкова голям, че вече не може да се събере на най-големия ѝ стадион

Шведският премиер подаде оставка

Шведският премиер подаде оставка

Свят Преди 9 часа

Четирите партии в опозиционния блок, воден от социалдемократите на Магдалена Андершон, имат преднина от три места

Всичко от днес

От мрежата

17 есенни опасности за кучетата, които не бива да подценявате

dogsandcats.bg

Как да социализирам малко коте

dogsandcats.bg
1

Над 23 хиляди евро дарения в борбата с горските пожари

sinoptik.bg
1

Още 5 картала с GPS предаватели

sinoptik.bg

Лондонската седмица на модата се преражда: Какво да очакваме отвъд подиума?

Edna.bg

Новият EON от Vivacom – още по-добро телевизионно и стрийминг изживяване в едно

Edna.bg

ЕС отпуска още 3,3 милиарда евро на Украйна за покупката на ракети и дронове

Nova.bg

Румен Радев свиква срещи за цените на горивата и Съвета по сигурността към МС

Nova.bg