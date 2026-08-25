Мъск: AI може да стане невъзможен за контрол

И лон Мъск отправи остро предупреждение за бъдещето на изкуствения интелект, като същевременно обясни защо смята, че неговата дейност, свързана с AI, трябва да се ускори. Говорейки пред повече от 1000 служители на компанията за кодиране Cursor, след придобиването ѝ от SpaceX, Мъск е заявил, че все по-усъвършенстваните модели в крайна сметка ще станат невъзможни за контролиране от хората, съобщава The Information.

По време на първото си обръщение към екипа на Cursor след сключването на сделката, Илон Мъск изложи ясна визия за сливането, признавайки критичните уязвимости в настоящия AI и изразявайки спешни предупреждения относно човешкия контрол върху развитието на изкуствения интелект. Мъск не скри състоянието на своя флагмански AI модел. Той директно признава, че Grok е изостанал от конкурентите си в надпреварата за кодиране, като посочи Claude от Anthropic като настоящ лидер на пазара.

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Според хора, запознати с коментарите на Мъск, той е казал на служителите на Cursor, че моделите с изкуствен интелект неизбежно ще станат толкова способни, че човешкият контрол вече няма да бъде възможен. Тази перспектива прави особено важна SpaceXAI сама да разработва усъвършенстван изкуствен интелект, вместо да позволява на конкурентните компании да стигнат първи до него.

Той е призовал екипа да ускори разработката и да помогне на отдела за изкуствен интелект на SpaceX да постигне пробив в областта на възможностите си пред конкурентните технологични компании. В подкрепа на този тласък, Мъск обеща да продължи да натрупва изчислителна мощност, опитвайки се да изгради най-големите резерви от графични процесори в света, за да надмине конкуренти като Anthropic, OpenAI и Google.

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Това поставя придобиването на Cursor за 60 милиарда долара в по-широк контекст. SpaceX финализира сделката на 14 август, като включи компанията за кодиране директно в дейността на SpaceXAI. Главният изпълнителен директор на Cursor, Майкъл Труел, сега поема ръководна роля в SpaceXAI и докладва директно на Мъск, докато други ръководители и инженери на Cursor се интегрират в съществуващите екипи.

Компанията е изградила една от най-успешните платформи за програмиране с изкуствен интелект, която позволява на разработчиците да използват AI агенти за писане и модифициране на софтуер. Cursor също така предлага експертиза, която би могла да помогне на SpaceXAI да подобри кодиращите способности на Grok.

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Компаниите вече бяха сътрудничили по AI агенти и нов модел Grok, преди придобиването да бъде завършено. Това създава интересно противоречие в основата на стратегията на Мъск. Той предупреждава, че изкуственият интелект може в крайна сметка да стане невъзможен за контрол, като същевременно инвестира сериозно в компютърната инфраструктура, моделите и софтуера, необходими, за да направи изкуствения интелект по-способен и автономен.

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За Мъск обаче отговорът изглежда е конкуренция, а не ограничение. Ако усъвършенстваният изкуствен интелект е неизбежен, неговият аргумент е, че SpaceXAI трябва да бъде една от организациите, които го разработват и следват неговите принципи как трябва да бъде осигурена безопасността на технологията.