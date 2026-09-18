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Идеалният есенен маратон: 3 сериала за уютни вечери под одеялото

Открийте кои телевизионни класики предлагат най-добрата атмосферна терапия за есенните вечери, когато просто искате да изключите от света

18 септември 2026, 06:48
Идеалният есенен маратон: 3 сериала за уютни вечери под одеялото
Източник: iStock

Е сента вече превзема дни и нощи, въздухът става по-хладен, а атмосферата - все по-уютна. В такива дни все повече ни се иска да избягаме от сивото ежедневие и да се потопим в някоя позитивна история. Ако искате да се разтоварите и да върнете вярата си в доброто и хората, тези три прекрасни сериала са идеалният избор за вас.

„Момичетата Гилмор“ (Gilmore Girls)

Това е сериалът с абсолютната есенна атмосфера, който ви кара да го пуснете отново веднага щом листата започнат да пожълтяват. Историята проследява Лорелай Гилмор и нейната дъщеря Рори, които живеят в живописното американско градче Старс Холоу.

Всеки епизод изглежда като перфектната есенна картичка: жълти листа, китни къщички, широки пуловери и герои, които непрекъснато държат чаши с горещо кафе. Това е история за връзката между майка и дъщеря, израстването, приятелството и любовта - идеален спътник за тихите вечери.

"Анн с двойно Н" (Anne with an E)

Сериалът е базиран на известния роман на Луси Мод Монтгомъри „Ан от фермата „Зелените покриви“. В центъра на събитията е Ан - 13-годишно сираче с остър език и богато въображение, което винаги е мечтало за истинско семейство.

Мечтата ѝ се сбъдва, когато е осиновена от брат и сестра - Матю и Марила Кътбърт, които живеят във ферма. Оказва се обаче, че е станала грешка: те са искали момче, което да им помага в работата. С чара и искреността си Ан успява да разтопи коравите им сърца и да стане част от семейството. Топла и трогателна история за търсенето на своето място под слънцето, гарнирана с невероятни природни пейзажи.

„Тед Ласо“ (Ted Lasso)

Главният герой е американски треньор по колежански футбол, който неочаквано получава оферта да оглави... традиционен британски футболен клуб. Пристигайки в Англия, той бързо осъзнава, че няма представа от европейски футбол, а местният манталитет е светлинни години далеч от това, на което е свикнал.

Въпреки всички препятствия, със своя неизчерпаем оптимизъм, искреност и вяра в доброто, Тед успява да спечели сърцата на всички около себе си. Изключително земен и позитивен сериал за подкрепата, човечността и истинското приятелство, който гарантирано ще върне усмивката на лицето ви.

Източник: rbc.ua    
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