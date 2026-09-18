Опасна мания в TikTok: Тийнейджъри си чупят челюстите с чукове за „перфектно лице“

О пасна нова интернет тенденция застрашава здравето и живота на тийнейджърите в социалните мрежи. Под наименованието „бонсмешинг“ (от англ. bonesmashing - трошене на кости) младежи умишлено удрят челюстите и скулите си с чукове, каменарски инструменти или други твърди предмети, вярвайки, че така ще изваят по-мъжествени и релефни черти на лицето.

Привържениците на този екстремен метод се опитват да го оправдаят с изопачена интерпретация на законите на анатомията, но медицинските експерти са категорични: това не е разкрасяване, а опасна форма на себеувреждане.

Псевдонаучната уловка зад лудостта

Тийнейджърите често се позовават на така наречения Закон на Волф, според който костите се адаптират и удебеляват при редовно физическо натоварване.

„Законът на Волф наистина описва адаптацията на костите, но той се отнася за постепенно, контролирано натоварване - например при спорт. При бонсмешинга имаме остра, хаотична и разрушителна trauma“, обяснява лицево-челюстният хирург д-р Василий Коршунов. Според него така наречените „микропукнатини“, към които се стремят младежите, в клиничната практика са чисти счупвания на костите. Тяхното неконтролируемо зарастване води до трайни деформации, а не до естетика.

Психологическата капан: Защо децата го правят?

Психиатрите алармират, че тенденцията се подхранва от фалшиви видеоклипове с филтри и фотошоп в социалните мрежи, показващи уж фрапантни резултати „преди и след“. В действителност „промяната“ в първите дни е просто отоци и хематоми от ударите.

„В пубертета самооценката е изключително нестабилна. Идеята да промениш външността си с собствени ръце тук и сега изглежда примамливо. От гледна точка на психиатрията обаче, това е чисто самонараняване, което често маскира телесна дисморфофобия - психично разстройство, при което човек е болезнено обсебен от въображаем дефект“, коментира психиатърът д-р Владимир Вожжов.

Физическите последици: Години оперативно лечение

Удрянето по лицето с тежки предмети може да причини:

Посттравматични деформации на костите на лицето;

Счупване на зъби и трайно увреждане на захапката;

Парализа или загуба на чувствителност поради повредени нерви;

Остеомиелит - тежко инфекциозно-възпалително заболяване на костната тъкан.

Възстановяването след подобни експерименти изисква сложни пластично-реконструктивни операции, носене на шини и продължителна реабилитация, като никой хирург не дава 100% гаранция за връщане на предишния вид.

! Статията има само информативен характер и цели да алармира за опасностите от интернет трендовете. Нанасянето на каквито и да е физически травми с цел промяна на външния вид е изключително опасно за здравето и живота! Не опитвайте това вкъщи! При поява на тревожност или несигурност относно външния вид потърсете квалифицирана помощ от медицински специалист или психолог.