Румен Радев свиква Съвета за сигурност

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П ремиерът Румен Радев свиква днес Съвета по сигурността към Министерския съвет. Заседанието е насрочено за 9:00 часа в сградата на Министерския съвет, но темата, която ще бъде обсъждана, все още не е обявена.

Като председател на Съвета по сигурността министър-председателят ще ръководи срещата, в която участват министрите на вътрешните работи, отбраната, външните работи, финансите и електронното управление.

В състава на съвета са и председателите на Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР), както и началникът на Националната служба за охрана (НСО).

В заседанията могат да участват и представители на секторите „Отбрана“, „Разузнаване“ и „Сигурност“.

Съветът по сигурността се свиква при заплаха за националната сигурност или при възникване на криза. Основните му функции са да анализира изпълнението на националните приоритети, да оценява рисковете за сигурността и да координира действията на държавните органи.

Към момента няма официално съобщение какъв конкретен казус ще бъде обсъден на днешното заседание.