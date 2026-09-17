България

Радев свиква спешна среща за цените на горивата

Цената на дизела в България днес достигна исторически връх

Николай Киров Николай Киров

17 септември 2026, 22:31
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Н а 18 септември от 8.30 часа в Министерския съвет ще се проведе работна среща за подготвените от институциите мерки във връзка с високите цени на горивата.

От 9.00 часа министър-председателят Румен Радев свиква заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет,  съобщиха от правителствената пресслужба.

В 10.30 часа на церемония в Гранитна зала ще бъдат наградени служители на МВР за техните заслуги в борбата срещу производството и разпространението на наркотици.

Цените на горивата разпалиха парламента: Кой какво предлага

От 11.00 часа в Гранитна зала министър-председателят Румен Радев, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев и председателят на ДАНС Пламен Тончев ще дадат брифинг за предприети от институциите действия срещу корупцията.

Цената на дизела в България днес достигна исторически връх, а рязкото поскъпване на горивата вече засилва натиска върху транспорта, бизнеса и цените на основни стоки.

Петролът поскъпва, горивата под натиск: Очакват ли ни цени от 2,50 евро

На 17 септември литър дизел се продаваше за около 1,94 евро, или 3,74 лева. Проверка на NOVA назад в статистиката не открива по-висока стойност на горивото.

Ефектът вече се усеща и извън бензиностанциите. Производители предупреждават за нарастващ натиск върху крайната цена на хляба, като сред причините посочват значително по-скъпия транспорт и цената на зърното. Така високите разходи за гориво създават риск от ново поскъпване и на други стоки и услуги.

Редактор: Николай Киров
Източник: NOVA, МС    
цени на горивата дизел Министерски съвет
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Румен Радев свиква срещи за цените на горивата и Съвета по сигурността към МС

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