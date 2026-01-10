"Самолетът на Страшния съд" е забелязан на летище в Лос Анджелис, предизвика паника

Свят

Секретарят на отбраната Пийт Хегсет беше на борда на самолета

10 януари 2026, 10:22
М истериозният "Летящ Пентагон" беше забелязан в Лос Анджелис, предизвиквайки вълна от спекулации в социалните мрежи и конспиративни теории за сериозни предстоящи събития, пише New York Post.

Секретарят на отбраната Пийт Хегсет беше на борда на самолета, известен като "самолетът на Страшния съд", когато той кацна на Международното летище в Лос Анджелис в четвъртък вечер.

Хегсет в момента пътува по своя тур "Арсенал на свободата", който има за цел да покаже американската отбранителна индустрия и да стимулира военния рекрутмънт, потвърди Министерството на отбраната пред The Post.

На борда на самолета беше и Лора Лумер. В публикация в социалните мрежи Лумер сподели, че Хегсет е нарекъл постъпващите на Военно-входния център в Лос Анджелис "истински елит и единици от процента" за това, че посвещават живота си на "Бога и страната".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Чудно ли е защо военният рекрутмънт в САЩ се увеличава?" написа Лумер, отдавайки заслугата на Хегсет.

Един потребител в X дори нарече Хегсет "страхотен".

Профилът @ConcernedCitizen, който има над един милион последователи, добави: "Вероятно не е добър знак."

Един човек използва X, за да спекулира за причината за последното наблюдение, като предложи, че ударите на Русия срещу Украйна може да са имали роля.

E-4B Nightwatch е силно модифициран Boeing 747, опериран от Военновъздушните сили на САЩ. Самолетът служи като летящ команден център, предназначен да поддържа функционирането на федералното правителство по време на големи национални кризи, включително ядрен конфликт.

Това не е първият път, когато самолетът на Страшния съд привлича общественото внимание.

Самолетът е летял до Съвместната база "Андрюс" във Вашингтон, окръг Колумбия, докато президентът обмисляше възможни военни удари срещу Иран през юни. Той беше забелязан и във Форт Уърт, Тексас, през септември.

Последният полет беше забелязан от Airline Videos, популярна YouTube платформа, която предлага 24/7 стрийм на авиационна активност, и по-късно отразен от местни и национални наблюдатели.

"Това, което се смята за първото появяване в 51-годишната му летателна история, Boeing 747 E-4B Nightwatch, известен още като "самолет на Страшния съд", се появи на LAX по време на предаването на Airline Videos Live в четвъртък и най-вероятно ще бъде акцентът на 2026 г.,” написа платформата в X профила си късно в четвъртък вечер.

Самолетът може да остане във въздуха до 12 часа без дозареждане и е способен на дозареждане в полет, за да удължи мисиите си още повече. Той е създаден да поддържа глобални комуникации и да функционира дори ако наземните командни центрове бъдат изключени, изпълнявайки по същество ролята на мобилен Пентагон в небето.

Източник: New York Post    
"Самолетът на Страшния съд" е забелязан на летище в Лос Анджелис, предизвика паника

