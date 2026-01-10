САЩ подкрепят "храбрия ирански народ" на фона на протести

А мериканският държавен секретар Марко Рубио изрази подкрепата на САЩ за иранския народ, след като властите в Ислямската република прекъснаха достъпа до интернет и се опитаха да ограничат антиправителствените протести, бушуващи в цялата страна, предаде Ройтерс.

"САЩ подкрепят храбрия ирански народ", написа дипломат номер едно на Вашингтон в социалната мрежа "Екс".

Вчера президентът Доналд Тръмп отправи ново предупреждение към ръководството на Иран с думите: "По-добре не започвайте да стреляте, защото и ние ще започнем да стреляме".