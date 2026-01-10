Свят

САЩ подкрепят "храбрия ирански народ" на фона на протести

"По-добре не започвайте да стреляте, защото и ние ще започнем да стреляме"

10 януари 2026, 12:17
САЩ подкрепят "храбрия ирански народ" на фона на протести
Източник: Getty

А мериканският държавен секретар Марко Рубио изрази подкрепата на САЩ за иранския народ, след като властите в Ислямската република прекъснаха достъпа до интернет и се опитаха да ограничат антиправителствените протести, бушуващи в цялата страна, предаде Ройтерс. 

Иран към САЩ: Спрете насилието срещу собствения си народ

"САЩ подкрепят храбрия ирански народ", написа дипломат номер едно на Вашингтон в социалната мрежа "Екс". 

Техеран: Байдън се намеси в държавните работи на Иран

Вчера президентът Доналд Тръмп отправи ново предупреждение към ръководството на Иран с думите: "По-добре не започвайте да стреляте, защото и ние ще започнем да стреляме".

Източник: БТА, Владимир Сахатчиев    
САЩ Иран Антиправителствени протести Изключване на интернет Марко Рубио Доналд Тръмп Подкрепа за иранския народ Ирански власти Дипломация Предупреждение
Последвайте ни

По темата

160 машини са в готовност за почистване на снега в София

160 машини са в готовност за почистване на снега в София

Между САЩ и Китай – неясното бъдеще на Гренландия

Между САЩ и Китай – неясното бъдеще на Гренландия

Костадинов: Настоящият парламент е изчерпан, амортизиран и вреден

Костадинов: Настоящият парламент е изчерпан, амортизиран и вреден

Небето над Бирмингам мистериозно се оцвети в ярко розово, оставяйки жителите удивени

Небето над Бирмингам мистериозно се оцвети в ярко розово, оставяйки жителите удивени

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Женските котки също могат да маркират

Женските котки също могат да маркират

dogsandcats.bg
Какво реши правителството за
Ексклузивно

Какво реши правителството за "Сребърния фонд"

Преди 16 часа
Турция: Най-близо сме до мир в Украйна от всякога
Ексклузивно

Турция: Най-близо сме до мир в Украйна от всякога

Преди 13 часа
Ширин Ебади алармира за клане в Иран, хората оставени без връзка
Ексклузивно

Ширин Ебади алармира за клане в Иран, хората оставени без връзка

Преди 14 часа
Фирма, близка до Тръмп, взема лития на Украйна
Ексклузивно

Фирма, близка до Тръмп, взема лития на Украйна

Преди 14 часа

Виц на деня

- Боли ме зъб. - Да ти 50 грама ракийка? - Боли ме повече.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

БСП избира нов състав на Изпълнителното си бюро

БСП избира нов състав на Изпълнителното си бюро

България Преди 59 минути

"Членовете на ръководството на левицата взеха това решение като акт на колективна отговорност"

Любовен кастинг в „Черешката на тортата“

Любовен кастинг в „Черешката на тортата“

Свят Преди 1 час

Риалити звезди се обединяват около обща кауза

Японският премиер Такаичи обмисля предсрочни избори

Японският премиер Такаичи обмисля предсрочни избори

Свят Преди 2 часа

Това означава, че е "много вероятно в началото или средата на февруари да има предсрочни избори"

<p>&quot;Зимният сезон е стрес тест за нашето тяло&quot;</p>

Кардиолог: Зимата е стрес тест за сърцето, внимавайте с храненето

България Преди 2 часа

"Няколко килограма отгоре не са проблем, но затлъстяването е риск за сърцето", предупреди лекарят

"Самолетът на Страшния съд" е забелязан на летище в Лос Анджелис, предизвика паника

"Самолетът на Страшния съд" е забелязан на летище в Лос Анджелис, предизвика паника

Свят Преди 2 часа

Секретарят на отбраната Пийт Хегсет беше на борда на самолета

<p>Той направи Армения първата християнска държава в света</p>

Свети Григорий: Той направи Армения първата християнска държава в света

България Преди 3 часа

Служението му било съпроводено с трудности заради намесата на императорите в църковните дела

Стачка блокира частично ГКПП "Капитан Петко Войвода"

Стачка блокира частично ГКПП "Капитан Петко Войвода"

България Преди 3 часа

Нормално е движението и на граничните пунктове със Сърбия

Колко ни струват необмислените туристически решения?

Колко ни струват необмислените туристически решения?

България Преди 4 часа

Пет са мисиите на медицинските хеликоптери само от началото на 2026 година

Гренландски партии: Не искаме да бъдем американци

Гренландски партии: Не искаме да бъдем американци

Свят Преди 4 часа

Политическите сили призоваха САЩ да престанат с „презрителното си отношение към Гренландия“

Протести срещу ICE продължават след фаталната стрелба в Минеаполис

Протести срещу ICE продължават след фаталната стрелба в Минеаполис

Свят Преди 4 часа

37-годишна американска гражданка Рене Гуд беше простреляна в колата си по време на операция на Службата за имиграция и митнически контрол в сряда

Мъск: Възмущението от дийпфейковете на „Грок“ е „извинение за цензура“

Мъск: Възмущението от дийпфейковете на „Грок“ е „извинение за цензура“

Свят Преди 5 часа

Настройките на „Грок“ са вече променени

Великобритания отпуска £200 млн. за подготовка на войски в Украйна

Великобритания отпуска £200 млн. за подготовка на войски в Украйна

Свят Преди 5 часа

Лондон не е посочвал колко войници ще изпрати

Лидерът на ФАРК призовава за единство срещу американския интервенционизъм

Лидерът на ФАРК призовава за единство срещу американския интервенционизъм

Свят Преди 5 часа

Сянката на интервенционисткия орел надвисва над всички, каза Иван Мордиско

Южнокорейски дрон е навлязъл във въздушното пространство на КНДР

Южнокорейски дрон е навлязъл във въздушното пространство на КНДР

Свят Преди 5 часа

Южнокорейските власти „никога няма да избегнат отговорността за ескалацията на напрежението“

Тръмп: САЩ трябва да притежават Гренландия, за да възпират Русия и Китай

Тръмп: САЩ трябва да притежават Гренландия, за да възпират Русия и Китай

Свят Преди 5 часа

Тръмп отбеляза, че САЩ трябва да придобият Гренландия, въпреки че вече имат военно присъствие на острова съгласно споразумение от 1951 г.

Украинската посланичка в Киев Олга Стефанишина

Посланикът на Украйна във Вашингтон: Има украински граждани на борда на завзетия от САЩ танкер "Бела-1"

Свят Преди 5 часа

Украинските дипломати са във връзка с американските власти, за да осигурят консулски достъп до членовете на екипажа

Всичко от днес

От мрежата

Тайните, които ни издава кучето чрез позицията на опашката си

dogsandcats.bg

8 съвета за нови собственици на котки

dogsandcats.bg
1

Зима: Валежи от дъжд и сняг

sinoptik.bg
1

НИМХ отчете най-сухото лято в историята

sinoptik.bg

Любовен кастинг в „Черешката на тортата“

Edna.bg

Рожден ден без портрет, но с душа: Откровеното видео на Кейт Мидълтън

Edna.bg

Компани: Колко 17-годишни са като Ленарт Карл?

Gong.bg

Иван Иванов е "Най-добър млад спортист" на България за 2025 г.

Gong.bg

ПП-ДБ ще върне мандата веднага след връчването му

Nova.bg

"Добре, приятелю. Не съм ядосана на теб": Ново видео показва момента преди агент на ICE да застреля Рене Гуд в Минеаполис

Nova.bg