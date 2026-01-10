Костадинов: Настоящият парламент е изчерпан, амортизиран и вреден

"Целта на "Възраждане" е да спечели тези избори, да стане първа политическа сила и да управлява България", заяви пред представители на медиите в Плевен лидерът на партията Костадин Костадинов.

Той е в града по повод организационен съвет на "Възраждане", който е посветен на предизборната кампания. На него ще се коментира кампанията на партията и поставените основни цели.

Според Костадинов този парламент е изчерпан, амортизиран и вреден и колкото по-бързо отиде в историята, толкова по-добре. Той изрази мнение, че и другите парламенти преди него са били такива, защото времето на т. нар. евроатлантическа България е изтекло окончателно. Включително с вкарването насила на България в еврозоната и приемането на една чужда валута, с което България вече няма своя, допълни председателят на "Възраждане".

Костадинов: Целта на "Възраждане" на изборите е да бъде първа политическа сила

Според него всичко това е довело до една категорична присъда, която българските граждани ще произнесат на предстоящите избори срещу евроатлантическия елит на България.

"Крайно време е България да бъде преоснована като държава и е крайно време да си възстановим свободата и независимостта. Основната цел на „Възраждане“ след спечелването на парламентарните избори ще бъде възстановяването на българската национална валута, възстановяването на българската независимост и изкарването на България от еврозоната", каза той.

Костадинов: Колкото по-бързо дойдат изборите, толкова по-добре

На въпрос какво ще направят, ако президентът им връчи мандат за съставяне на правителство, Костадинов отговори, че не се знае на кого ще бъде връчен третият мандат. От партията смятат, че този мандат трябва да бъде максимално бързо прекратен, т.е. когато и който го получи, веднага да го върне на президента, за да може да се насрочат изборите. България няма повече време за губене, каза Костадинов.

"Дали по море, дали по суша, дали във въздуха, войната се води навсякъде в момента. Няма как нещо подобно да бъде прието от нас и ние от "Възраждане" заявихме ясно и категорично, че не признаваме този ангажимент, както и не признаваме всички останали действия на това правителство, които са абсолютно незаконни. И правителството, и парламентът изчерпаха вече своето време. Колкото по-бързо отидем на избори, толкова по-добре", добави лидерът на партията.

По повод исканията за оставка на Борислав Сарафов Костадинов заяви, че Сарафов "трябва да бъде подведен под наказателна отговорност заради това, че в момента незаконно стои в кабинета на главния прокурор".