Любовен кастинг в „Черешката на тортата"

Риалити звезди се обединяват около обща кауза

10 януари 2026, 11:29
Любовен кастинг в „Черешката на тортата“
С езонът на риалити героите продължава с щипка любов, доза амбиция и много вкусна храна. Домакините през новата седмица в „Черешката на тортата“ ще покажат на какво са способни всеки делничен ден от 20:00 ч. по NOVA. Градусите в кухнята, както и на масата ще са високи, но дали заради пикантни вкусове или заради пиперливи теми, любовта ще вълнува цялата компания. 

В кулинарното приключение, което се провежда под зоркото око на шеф Манчев, влизат темпераментната героиня със силно развито чувство за справедливост и заявка за силно присъствие – една от любимките на Big Brother Михаела Василева. Заедно с нея на масата ще седнат двама мъже, които знаят какво е хъс за победа и глад, защото са преминали през Блатото на „Игри на волята 7“ – гребецът и стратег Георги Стойчев – Шопа и цигуларят, който излезе на Арената, за да преодолее себе си – Недялко Дочев. Преследването на крайната цел не е чуждо и за жената, която всячески се опита да оцелее сред праведни и предатели – бизнес дамата Мая Пауновска. Последният домакин в компанията за тази седмица е жената, която превърна Big Brother 2024 в любовна арена – темпераментната Теодора Янева – Беба. 

След всички изпитания, през които са преминали риалити героите, те са готови да покажат, че са добри както в социалната игра, така и в приготвянето на многостепенно меню и приятни изненади за всички. Още при първата им среща всички ще се обединят около благородната кауза да намерят половинка на Михаела. Какви ще са изискванията към кандидатите? Как домакинята ще приеме обявяването на този кастинг и кой от тях ще се окаже най-амбициозен в устрема си към победата? 

Не пропускайте да видите всеки делничен ден от 20:00 ч. в новите епизоди на „Черешката на тортата“ по NOVA.

Всичко за „Черешката на тортата“ можете да откриете на сайта на предаването, както и на официалната му Facebook страница.

Черешката на тортата Риалити герои Кулинарно приключение Любов Амбиция Шеф Манчев Михаела Василева Игри на волята Big Brother
