Сирийската армия твърди, че е установила контрол над квартал в Алепо, кюрдските сили отрекоха

С ирийската правителствена армия съобщи, че е установила пълен контрол над единия от кварталите на град Алепо, където водеше боеве с отрядите на местни кюрдски бойци, съобщиха агенциите.
"Обявяваме край на операцията по възстановяването на пълния контрол на силите за сигурност в алепския квартал "Шейх Максуд", посочват военните в изявление, разпространено от държавните медии. Правителствените сили същевременно предупредиха жителите на района да останат по домовете си и да не излизат. Според кореспондентите на Франс прес в Алепо в града все още продължава да се чува грохот от артилерийски обстрели.
تم تمشيط حي الشيخ مقصود (الجهة الغربية) بالكامل.#حاكمة_الكواليس#الشيخ_مقصود#سوريا_حلب pic.twitter.com/T2ktEXSNNL— حاكمة الكواليس (@hakmtalkwalys) January 10, 2026
Кюрдските сили отрекоха твърденията, че сирийската правителствена армия е установила пълен контрол над един от кварталите на град Алепо, където водеше боеве с отрядите на местни кюрдски бойци, предаде Франс прес.
Правителството в Дамаск "разпространи твърдения, че е поело контрола на над 90 процента от квартал "Шейх Максуд". Категорично потвърждаваме, че тази информация е невярна и подвеждаща", заявиха кюрдските сили.
Кореспонденти на АФП на място съобщиха за продължаващ обстрел в района.
🇸🇾 Syrian internal security forces move into the Sheikh Maqsoud district in the city of Aleppo. #Syria pic.twitter.com/quS5JLjts7— 🔰 Military-News (@MilitaryNewsEN) January 10, 2026