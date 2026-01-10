Сирийската армия твърди, че е установила контрол над квартал в Алепо, кюрдските сили отрекоха

С ирийската правителствена армия съобщи, че е установила пълен контрол над единия от кварталите на град Алепо, където водеше боеве с отрядите на местни кюрдски бойци, съобщиха агенциите.

"Обявяваме край на операцията по възстановяването на пълния контрол на силите за сигурност в алепския квартал "Шейх Максуд", посочват военните в изявление, разпространено от държавните медии. Правителствените сили същевременно предупредиха жителите на района да останат по домовете си и да не излизат. Според кореспондентите на Франс прес в Алепо в града все още продължава да се чува грохот от артилерийски обстрели.

Кюрдските сили отрекоха твърденията, че сирийската правителствена армия е установила пълен контрол над един от кварталите на град Алепо, където водеше боеве с отрядите на местни кюрдски бойци, предаде Франс прес.

Правителството в Дамаск "разпространи твърдения, че е поело контрола на над 90 процента от квартал "Шейх Максуд". Категорично потвърждаваме, че тази информация е невярна и подвеждаща", заявиха кюрдските сили.

Кореспонденти на АФП на място съобщиха за продължаващ обстрел в района.