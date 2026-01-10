„Да, България“: ДСБ да се яви на изборите в коалиция с „Продължаваме промяната“

Я вяването на предстоящите предсрочни парламентарни избори да бъде в коалиция с партньорите ни "Демократи за силна България" и "Продължаваме промяната". Това е решението на Националния съвет на "Да, България", съобщиха от пресцентъра на партията. Решението е прието на заседание вчера.

От "Да, България" се обявяват за формирането на стабилно управление след предстоящите избори, което има ясна демократична ценностна основа и разбиране, че само ефективна и модерна, но ограничена и безкомпромисно правова държава с балансиран бюджет, може да гарантира свободата и икономическия просперитет. От партията възлагат на Изпълнителния съвет да изготви съвместно с коалиционните партньори консолидирана управленска програма, гласи още решението.

От "Да, България" се обявяват и за гарантиране на целостта и единството на Европейския съюз и активно участие в повишаване на сигурността му.

В петък от прессекретариата на държавния глава съобщиха, че президентът Румен Радев ще връчи на 12 януари мандат за съставяне на правителство на кандидата за министър-председател на ГЕРБ-СДС. "Ние ще вземем и ще върнем мандата", каза по-късно през деня лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Припомняме, че в края на 2025 г. президентът проведе консултации с парламентарните групи, след като правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка.