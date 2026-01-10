България

„Да, България“: ДСБ да се яви на изборите в коалиция с „Продължаваме промяната“

От "Да, България" се обявяват и за гарантиране на целостта и единството на ЕС и активно участие в повишаване на сигурността му

10 януари 2026, 11:18
„Да, България“: ДСБ да се яви на изборите в коалиция с „Продължаваме промяната“
Източник: БТА

Я вяването на предстоящите предсрочни парламентарни избори да бъде в коалиция с партньорите ни "Демократи за силна България" и "Продължаваме промяната". Това е решението на Националния съвет на "Да, България", съобщиха от пресцентъра на партията. Решението е прието на заседание вчера.

От "Да, България" се обявяват за формирането на стабилно управление след предстоящите избори, което има ясна демократична ценностна основа и разбиране, че само ефективна и модерна, но ограничена и безкомпромисно правова държава с балансиран бюджет, може да гарантира свободата и икономическия просперитет. От партията възлагат на Изпълнителния съвет да изготви съвместно с коалиционните партньори консолидирана управленска програма, гласи още решението. 

Борисов: Ще върнем мандата за съставяне на правителство, хаосът и омразата между партиите ще станат още по-големи

От "Да, България" се обявяват и за гарантиране на целостта и единството на Европейския съюз и активно участие в повишаване на сигурността му. 

Президентът Румен Радев обяви кога ще връчи първия мандат за съставяне на правителство на ГЕРБ-СДС

В петък от прессекретариата на държавния глава съобщиха, че президентът Румен Радев ще връчи на 12 януари мандат за съставяне на правителство на кандидата за министър-председател на ГЕРБ-СДС.  "Ние ще вземем и ще върнем мандата", каза по-късно през деня лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Припомняме, че в края на 2025 г. президентът проведе консултации с парламентарните групи, след като правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка. 

Източник: БТА, Борислава Бибиновска    
Предсрочни парламентарни избори Коалиция Да България Продължаваме промяната Демократи за силна България Формиране на правителство Мандат Румен Радев ГЕРБ СДС Бойко Борисов
