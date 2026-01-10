Небето над Бирмингам мистериозно се оцвети в ярко розово, оставяйки жителите удивени

С нимки на розово небе се появиха над Бирмингам и околните градове.

Хора от целия Уест Мидландс забелязаха нещо необичайно в четвъртък вечер, небето се оцвети в ярко розово. Много от тях споделиха снимки в социалните мрежи и се чудеха каква е причината за този феномен. Някои смятаха, че това е красив залез, а други дори предположиха, че може да са Северните сияния, съобщава NDTV .

Истинската причина обаче е много по-проста. Футболният клуб „Бърмингам Сити“ разкри, че розовата светлина е причинена от LED осветлението на техния стадион „Сейнт Андрюс“.

Клубът сподели снимка на розовото небе в своя профил в X с надпис: „Розово небе през нощта, радост за Blues.“

Birmingham is witnessing a rare phenomenon - pink haze all across the skies. pic.twitter.com/KJ8CwWUENQ — DramaAlert (@DramaAlert) January 9, 2026

Снимки на розово небе се появиха не само над Бирмингам, но и над околните градове.

Метеорологът на BBC Саймън Кинг обясни, че облаците и падащият сняг са помогнали небето да изглежда розово. „Снегът и облаците могат да отразяват светлини от пътища, сгради и стадиони“, каза той.

🇬🇧 Meanwhile in Birmingham, UK



Pink snow filled skies that never ever used to happen, just happened again!



Something has changed. pic.twitter.com/EC6SUWJJ88 — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) January 9, 2026

Греъм Мейдж от Метеорологичната служба добави, че снегът разсейва повече синя светлина, което прави червените и розовите цветове в небето по-видими.

Розовото небе не беше природен феномен, а ефект от светлините на стадиона и снежното време. Въпреки това хората намираха гледката за много красива и изненадваща.