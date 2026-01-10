Свят

Небето над Бирмингам мистериозно се оцвети в ярко розово, оставяйки жителите удивени

Снимки на розово небе се появиха не само над Бирмингам, но и над околните градове

10 януари 2026, 11:58
Небето над Бирмингам мистериозно се оцвети в ярко розово, оставяйки жителите удивени
Източник: gettyimages

С нимки на розово небе се появиха над Бирмингам и околните градове.

Хора от целия Уест Мидландс забелязаха нещо необичайно в четвъртък вечер, небето се оцвети в ярко розово. Много от тях споделиха снимки в социалните мрежи и се чудеха каква е причината за този феномен. Някои смятаха, че това е красив залез, а други дори предположиха, че може да са Северните сияния, съобщава NDTV.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sky News (@skynews)

Истинската причина обаче е много по-проста. Футболният клуб „Бърмингам Сити“ разкри, че розовата светлина е причинена от LED осветлението на техния стадион „Сейнт Андрюс“.

Клубът сподели снимка на розовото небе в своя профил в X с надпис: „Розово небе през нощта, радост за Blues.“

Снимки на розово небе се появиха не само над Бирмингам, но и над околните градове.

Метеорологът на BBC Саймън Кинг обясни, че облаците и падащият сняг са помогнали небето да изглежда розово. „Снегът и облаците могат да отразяват светлини от пътища, сгради и стадиони“, каза той.

Греъм Мейдж от Метеорологичната служба добави, че снегът разсейва повече синя светлина, което прави червените и розовите цветове в небето по-видими.

Розовото небе не беше природен феномен, а ефект от светлините на стадиона и снежното време. Въпреки това хората намираха гледката за много красива и изненадваща.

Вижте повече в нашата галерия: Небето над Бирмингам мистериозно се оцвети в ярко розово

Небето над Бирмингам мистериозно се оцвети в ярко розово
10 снимки
Небето над Бирмингам мистериозно се оцвети в ярко розово
Небето над Бирмингам мистериозно се оцвети в ярко розово
Небето над Бирмингам мистериозно се оцвети в ярко розово
Небето над Бирмингам мистериозно се оцвети в ярко розово
Източник: NDTV    
Розово небе Бирмингам LED осветление ФК Бърмингам Сити Стадион Сейнт Андрюс Сняг Метеорологични обяснения Западен Мидландс Социални мрежи Светлинен феномен
Последвайте ни

По темата

160 машини са в готовност за почистване на снега в София

160 машини са в готовност за почистване на снега в София

Между САЩ и Китай – неясното бъдеще на Гренландия

Между САЩ и Китай – неясното бъдеще на Гренландия

Костадинов: Настоящият парламент е изчерпан, амортизиран и вреден

Костадинов: Настоящият парламент е изчерпан, амортизиран и вреден

Небето над Бирмингам мистериозно се оцвети в ярко розово, оставяйки жителите удивени

Небето над Бирмингам мистериозно се оцвети в ярко розово, оставяйки жителите удивени

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Mazda лансира втори китайски електромобил, за да се конкурира с Model Y

Mazda лансира втори китайски електромобил, за да се конкурира с Model Y

carmarket.bg
Какво реши правителството за
Ексклузивно

Какво реши правителството за "Сребърния фонд"

Преди 16 часа
Турция: Най-близо сме до мир в Украйна от всякога
Ексклузивно

Турция: Най-близо сме до мир в Украйна от всякога

Преди 13 часа
Ширин Ебади алармира за клане в Иран, хората оставени без връзка
Ексклузивно

Ширин Ебади алармира за клане в Иран, хората оставени без връзка

Преди 14 часа
Фирма, близка до Тръмп, взема лития на Украйна
Ексклузивно

Фирма, близка до Тръмп, взема лития на Украйна

Преди 14 часа

Виц на деня

- Боли ме зъб. - Да ти 50 грама ракийка? - Боли ме повече.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Горски пожари изпепелиха домове в Австралия

Горски пожари изпепелиха домове в Австралия

Свят Преди 33 минути

Щатският премиер Джасинта Алън каза, че хиляди пожарникари работят на терен за потушаване на пламъците

САЩ подкрепят "храбрия ирански народ" на фона на протести

САЩ подкрепят "храбрия ирански народ" на фона на протести

Свят Преди 58 минути

"По-добре не започвайте да стреляте, защото и ние ще започнем да стреляме"

Любовен кастинг в „Черешката на тортата“

Любовен кастинг в „Черешката на тортата“

Свят Преди 1 час

Риалити звезди се обединяват около обща кауза

<p>&bdquo;Да, България&ldquo;: ДСБ да се яви на изборите в коалиция с ПП</p>

„Да, България“: ДСБ да се яви на изборите в коалиция с „Продължаваме промяната“

България Преди 1 час

От "Да, България" се обявяват и за гарантиране на целостта и единството на ЕС и активно участие в повишаване на сигурността му

Тръмп носи "уникален аксесоар" по време на среща с представители на петролни компании

Тръмп носи "уникален аксесоар" по време на среща с представители на петролни компании

Свят Преди 2 часа

Моментът бързо привлече внимание в социалните медии, като потребители в X похвалиха значката и чувството за хумор на президента

Японският премиер Такаичи обмисля предсрочни избори

Японският премиер Такаичи обмисля предсрочни избори

Свят Преди 2 часа

Това означава, че е "много вероятно в началото или средата на февруари да има предсрочни избори"

"Самолетът на Страшния съд" е забелязан на летище в Лос Анджелис, предизвика паника

"Самолетът на Страшния съд" е забелязан на летище в Лос Анджелис, предизвика паника

Свят Преди 2 часа

Секретарят на отбраната Пийт Хегсет беше на борда на самолета

<p>Той направи Армения първата християнска държава в света</p>

Свети Григорий: Той направи Армения първата християнска държава в света

България Преди 3 часа

Служението му било съпроводено с трудности заради намесата на императорите в църковните дела

Стачка блокира частично ГКПП "Капитан Петко Войвода"

Стачка блокира частично ГКПП "Капитан Петко Войвода"

България Преди 3 часа

Нормално е движението и на граничните пунктове със Сърбия

Колко ни струват необмислените туристически решения?

Колко ни струват необмислените туристически решения?

България Преди 4 часа

Пет са мисиите на медицинските хеликоптери само от началото на 2026 година

Гренландски партии: Не искаме да бъдем американци

Гренландски партии: Не искаме да бъдем американци

Свят Преди 4 часа

Политическите сили призоваха САЩ да престанат с „презрителното си отношение към Гренландия“

Протести срещу ICE продължават след фаталната стрелба в Минеаполис

Протести срещу ICE продължават след фаталната стрелба в Минеаполис

Свят Преди 4 часа

37-годишна американска гражданка Рене Гуд беше простреляна в колата си по време на операция на Службата за имиграция и митнически контрол в сряда

Мъск: Възмущението от дийпфейковете на „Грок“ е „извинение за цензура“

Мъск: Възмущението от дийпфейковете на „Грок“ е „извинение за цензура“

Свят Преди 5 часа

Настройките на „Грок“ са вече променени

Великобритания отпуска £200 млн. за подготовка на войски в Украйна

Великобритания отпуска £200 млн. за подготовка на войски в Украйна

Свят Преди 5 часа

Лондон не е посочвал колко войници ще изпрати

Лидерът на ФАРК призовава за единство срещу американския интервенционизъм

Лидерът на ФАРК призовава за единство срещу американския интервенционизъм

Свят Преди 5 часа

Сянката на интервенционисткия орел надвисва над всички, каза Иван Мордиско

Южнокорейски дрон е навлязъл във въздушното пространство на КНДР

Южнокорейски дрон е навлязъл във въздушното пространство на КНДР

Свят Преди 5 часа

Южнокорейските власти „никога няма да избегнат отговорността за ескалацията на напрежението“

Всичко от днес

От мрежата

Тайните, които ни издава кучето чрез позицията на опашката си

dogsandcats.bg

8 съвета за нови собственици на котки

dogsandcats.bg
1

Зима: Валежи от дъжд и сняг

sinoptik.bg
1

НИМХ отчете най-сухото лято в историята

sinoptik.bg

Любовен кастинг в „Черешката на тортата“

Edna.bg

Рожден ден без портрет, но с душа: Откровеното видео на Кейт Мидълтън

Edna.bg

Компани: Колко 17-годишни са като Ленарт Карл?

Gong.bg

Иван Иванов е "Най-добър млад спортист" на България за 2025 г.

Gong.bg

ПП-ДБ ще върне мандата веднага след връчването му

Nova.bg

"Добре, приятелю. Не съм ядосана на теб": Ново видео показва момента преди агент на ICE да застреля Рене Гуд в Минеаполис

Nova.bg