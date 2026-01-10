Горски пожари изпепелиха домове в Австралия

Г орски пожари в австралийския щат Виктория унищожиха домове, оставиха десетки хиляди без електричество и изпепелиха обширни площи с растителност, предаде Ройтерс.
Щатският премиер Джасинта Алън каза, че хиляди пожарникари работят на терен за потушаване на пламъците.
"Там, където можем, ще овладеем пожарите", посочи тя в излъчена на живо пресконференция от щатската столица Мелбърн.
A disaster has been declared in Victoria as fires have already destroyed 300,000ha and many homes. Adelong, Tumbarumba and Tumut Rural Fire Service brigades have been active helping CFA to fight Burrowa blaze near Walwa. These pics of the Upper Murray fires last night and today. pic.twitter.com/v7mgRt5mAu— Michael McCormack (@M_McCormackMP) January 10, 2026
По-рано днес австралийският министър-председател Антъни Албанезе каза, че поради "екстремните" метеорологични условия Австралия е изправена пред изключително пожароопасна обстановка.
"В този труден момент мислите ми са изцяло насочени към жителите на пострадалите населени места", посочи той в столицата Канбера в изявление, което също бе излъчено на живо по телевизията.
#VictoriaFires #Australia— Dr. Subhash (@Subhash_LiveS) January 10, 2026
State of disaster declared amid raging #BushfiresVic
Over 300,000 hectares burned, 130+ structures lost, thousands without power. Prayers with firefighters & affected families.
#BushfireCrisis #AustraliaBushfires #VicFires #ClimateEmergency pic.twitter.com/x2umfvRPoT
От средата на седмицата Югоизточна Австралия е в плен на гореща вълна, довела до избухването на горски пожари. По последни данни те са обхванали над 300 000 хектара горска растителност, а към момента на територията на цяла Виктория имат десет големи активни огнища.
Над 130 сгради, включително домове, са разрушени, а около 38 000 битови и стопански потребители са без ток заради пламъците, съобщиха властите. По думите им пожарите са най-тежките от така нареченото Черно лято в края на 2019 и началото на 2020 г., когато огнената стихия изпепели район с площ колкото Турция и отне 33 човешки живота.
🌪️🔥 Australia Under Triple Threat: VIC Fires Rage, NSW on Alert, QLD Braces for Cyclone Koji!🌡️— JAS (@JasADRxquisites) January 10, 2026
AUS is getting hammered right now! 😱
Victoria Bushfire Crisis 🔥💥
State of disaster declared! 🚨
Over **100+ structures** destroyed
**300,000+ hectares** burned 😢… pic.twitter.com/MNeDebcPKb
Един от най-големите пожари в момента е този в района на град Лонгуд, на около 112 км северно от Мелбърн, където горят 130 000 хектара горска растителност и са унищожени 30 сгради, както и лозя и земеделски земи, посочиха властите.
Десетки селища, разположени на пътя на огнената стихия, бяха евакуирани, а много от щатските паркове и къмпинги бяха затворени.
За днес за големи части от Виктория е издаден код за опасни горещини, а за щата Нов Южен Уелс и Австралийската столична територия е в сила предупреждение за висок риск от възникване на пожари, съобщи националната метеослужба.
Out of control bushfires are tearing through Victoria with whole towns left in ruins and thousands of families forced to flee as the heat and wind push flames across the state. pic.twitter.com/VRMbngJYih— Ticker (@tickercotweets) January 9, 2026