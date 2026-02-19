Свят

Осъдиха бившия президент на Южна Корея на доживотен затвор

Присъдата затваря глава от една от най-големите политически кризи в Южна Корея

19 февруари 2026, 10:44
Осъдиха бившия президент на Южна Корея на доживотен затвор
Източник: Getty Images

Б ившият южнокорейски президент Юн Сок Йол е осъден на доживотен затвор в четвъртък, след като съд го призна за виновен в ръководенето на въстание по време на краткотрайното му налагане на военно положение, което потопи страната в политически хаос и заплаши да разруши десетилетия на демокрация, съобщава CNN.

Присъдата затваря глава от една от най-големите политически кризи в Южна Корея, сага, пълна с драматични обрати, които поставиха на изпитание демократичните предпазни парапети на страната.

На 3 декември 2024 г. Юн обяви военно положение в късна вечерна телевизионна реч, заявявайки, че в опозиционните партии има „антидържавни сили“, които симпатизират на Северна Корея.

Въоръжени войници се спуснаха с хеликоптер в парламента и се опитаха да щурмуват залата, където бяха събрани депутатите. Шокирани и разгневени граждани, заедно със депутати и служители на парламента, се втурнаха да барикадират входовете и се бориха да не позволят на войниците да стигнат до залата, в хаотични сцени, излъчвани на живо по телевизията.

Шокиращата декларация на Юн съживи мрачни спомени за авторитарното минало на страната, потопи Южна Корея в конституционна криза и беше широко осъдена като удар в сърцето на националната демокрация. Той промени курса си в рамките на шест часа, след като законодателите си пробиха път в парламента и гласуваха единодушно да го блокират.

От края на 80-те години на миналия век Южна Корея се трансформира в стабилна демокрация с редовни протести, свобода на словото, честни избори и мирно предаване на властта. Оттогава страната се превърна във важен играч в световната икономика и остава ключов съюзник на САЩ в Азия.

Но вътрешнополитическата сцена остава дълбоко поляризирана и нестабилна, като президентите от двете страни на политическото разделение често са изправени пред призиви за импийчмънт, наказателни разследвания и съдебно преследване.

Тълпа от поддръжници на Юн се събра пред Централния окръжен съд в Сеул, гледайки заседанието на голям екран, излъчвано на живо към цялата страна.

Председателят на съда Джи Гуи-йон заяви, че е ясно, че намерението на Юн при обявяването на военно положение е било да парализира Народното събрание за значителен период от време, предвид думите, които е използвал във военния указ, и факта, че се е опитал да арестува политически опоненти, включително лидера на опозиционната Демократическа партия и лидера на собствената му управляваща партия Хан Донг-ху.

Самото изпращане на въоръжени войници до сградата на парламента и транспортирането им с хеликоптер представлява акт на бунт, каза Джи.

Бившият министър на отбраната Ким Йон-хюн също беше признат за виновен в четвъртък за участие в бунта и осъден на 30 години затвор. Ким преди това е поел отговорност за нареждането на войниците да въведат военно положение.

35-годишната Сонг Хуа, която се втурна към Народното събрание на 3 декември със съпруга си, след като чу декларацията на Юн, заяви, че присъдата е „изключително важно решение“, което „ще изпрати силно послание към обществеността“.

Чо Кук, лидер на либерално ориентираната Партия за възстановяване на Корея, заяви, че Юн „се е опитал да унищожи демокрацията в Южна Корея“.

„Има много места, където демокрацията се колебае“, добави той. „Опитът на Южна Корея показва, че силата да се защити и възстанови демокрацията се крие в самите хора.“

Юн, който може да обжалва решението, отрече обвинението във въстание, заявявайки, че налагането на военно положение е имало за цел да предупреди обществеността за парализиращия политически застой, причинен от мнозинството на опозиционната партия в Националното събрание и импийчмънта на няколко висши служители.

„Народното събрание предизвика националната криза и нямаше друг начин, освен да събуди народа“, каза той в заключителните си изявления, твърдейки, че като президент упражнява конституционните си правомощия.

Юн, бивш прокурор, нарече обвинението „заблуда и измислица“. Той твърдеше, че не е имало реално намерение за арестуване на законодатели, не е използвано тежко въоръжение и няма сериозни жертви.

Бунтът е едно от малкото наказателни обвинения, от които южнокорейският президент не се ползва с имунитет. Прокурорите поискаха смъртно наказание, до голяма степен символичен ход, тъй като страната не е екзекутирала никого от десетилетия.

„Серия от действия разруши либерално-демократичния конституционен ред“, заяви специалният прокурор Пак Еок-су в заключителните си пледоарии.

„Шокът, страхът, безпокойството, раните и чувството за загуба, които хората преживяват, са неописуеми“, добави той.

Прокурорите заявиха, че Юн не е проявил разкаяние и че остава риск от повторно прилагане на извънредно военно положение от негова страна в бъдеще.

„Тежкостта на престъплението бунт заплашва самото съществуване на общността“, заявиха прокурорите.

Юн беше задържан за първи път през януари 2025 г., след като се съпротивляваше на опитите да бъде арестуван в продължение на няколко седмици в дома си в Сеул. Той беше първият президент в историята на Южна Корея, арестуван, докато е на поста си. Той беше импийчмънт 11 дни след обявяването на военно положение и отстранен от длъжност четири месеца по-късно.

Юн продължава да е изправен пред множество обвинения, свързани с обявяването на военно положение и други действия по време на мандата му като президент.

Миналия месец Юн беше осъден на пет години затвор за възпрепятстване на властите да го задържат, злоупотреба с власт и фалшифициране на документ.

Юн е обвинен и в подпомагане на вражеска държава, след като прокурорите твърдят, че е използвал тайни дронове , за да провокира военен конфликт със Северна Корея като тактика за обявяване на военно положение.

Други ключови съюзници на Юн вече са били съдени за ролята си в указа за военно положение.

Миналия месец бившият премиер Хан Док-су беше осъден на 23 години затвор, превръщайки се в първия служител на администрацията на Юн, осъден по обвинения във въстание. А миналата седмица бившият министър на вътрешните работи И Санг-мин беше осъден на седем години затвор за участие в бунт.

Съпругата на Юн, Ким Кун Хи, също е в затвора, излежавайки присъда от една година и осем месеца за несвързано обвинение в подкуп.

Присъдата от четвъртък обаче бележи първия път от 30 години насам, в който Южна Корея осъжда лидер за бунт.

През 1996 г. бившият президент Чун Ду-хван , генерал-майор от армията, е осъден за завземане на властта при военен преврат през 1979 г. и за ръководене на клането на продемократични демонстранти в Гуанджу през 1980 г. Първоначално е осъден на смърт, въпреки че присъдата е заменена с доживотен затвор и по-късно е помилван.

Източник: CNN    
Юн Сок Йол доживотен затвор бунт военно положение Южна Корея политическа криза заплаха за демокрацията парламент съдебни присъди бивш президент
