Чувствителен на топлина робот има забележителната способност да се поти

Г раницата между научната фантастика и реалността продължава да се размива, тъй като филми като M3GAN и "Терминатор", представящи най-съвременните технологии в областта на роботиката, стават все по-правдоподобни. Според AZ Central, Thermetics е разработила чувствителен на топлина "термичен манекен" на име АНДИ (АНДИ), който има забележителната способност да се поти и охлажда в горещи климатични условия. С други думи, сред нас вече се разхождат потящи се роботи.

Въпреки че мисълта за роботи, способни да имитират човешкото изпотяване, може да изглежда отвратителна, тези потящи се роботи изпълняват важна цел. Чрез използването на тези сложни манекени, които могат да ходят, да дишат и да се потят, изследователите се стремят да открият методи за осигуряване на безопасността на хората в среда с висока температура. Тези роботи са конструирани така, че да идентифицират специфичните условия и дейности по време на периоди с висока температура, които биха могли да бъдат животозастрашаващи за хора с различни физически характеристики или здравословни състояния, особено в гъсто урбанизирани градове, в които доминира бетонът.

📣 Introducing ANDI:

The world’s first outdoor sweating, breathing and walking manikin.



ANDI is currently being used by a team of ASU researchers to measure how heat impacts different body types and internal organs.



Learn more:https://t.co/tXQNoXKE8K pic.twitter.com/WAU0hKHt7G — Arizona State University (@ASU) June 5, 2023

АНДИ е разработен специално за Държавния университет на Аризона и е финансиран от Националната научна фондация. Въпреки че други манекени се използват в различни условия, например в компании за спортни облекла, които оценяват въздействието на дрехите върху човешкото тяло, уникалният аспект на този конкретен манекен се състои във вътрешната му охладителна система, която позволява използването му на открито, а не само в лабораторни условия с контролирана топлина. Тази пионерска характеристика го отличава като първи по рода си, особено в областта на потящите се роботи.

Д-р Конрад Рикачевски, главен изследовател на проучването на ASU, подчерта, че макар да е постигнат значителен напредък в справянето с екстремните горещини, все още има пропуски, които трябва да бъдат запълнени. Тяхната цел е да използват потящи се роботи като АНДИ, за да разберат въздействието на топлината върху човешкото тяло, което да позволи количествено разработване на решения за ефективно намаляване на последиците от нея. АНДИ притежава способността да възпроизвежда топлинните функции на човешкото тяло благодарение на 35-те си отделни повърхности, които са щателно контролирани от температурни сензори, сензори за топлинен поток и пори, предизвикващи изпотяване.

The world's first outdoor sweating, breathing and walking manikin, named Andi, is on Arizona State University's campus where researchers explain how Andi will be used. https://t.co/ajf4d0nufy — FOX 10 Phoenix (@FOX10Phoenix) June 3, 2023

Джени Ванос, доцент в Училището по устойчиво развитие, изрази мнение, че е непрактично да се подлагат хора на опасни екстремни топлинни условия за тестване. Въпреки това, появата на смъртни случаи, свързани с горещината в долината, подтиква към използването на потящи се роботи като АНДИ като ценен изследователски инструмент. В предстоящо сътрудничество АНДИ и МаРТи (MaRTy), биометеорологичният робот за топлина на ASU, ще работят заедно, за да задълбочат разбирането на изследователите за механизмите на човешкото изпотяване и да усъвършенстват знанията си в тази област.

Ариана Мидел, асистент в Училището по изкуства, медии и инженерство, подчерта, че макар МаРТи да може да оцени как физическата среда променя топлинното въздействие върху тялото, той не разполага с информация за вътрешните процеси в организма. Като допълва измерванията на околната среда на МаРТи, АНДИ може да осигури по-дълбоко разбиране на физиологичните реакции. Анкит Джоши, учен от ASU, който ръководи работата по моделирането и управлява АНДИ, обяснява още как гъвкавостта на АНДИ позволява включването на различни модели на индекса на телесната маса (ИТМ), възрастовява характеристики и медицински състояния, което позволява персонализирани симулации, отчитащи индивидуалните вариации в топлинната регулация, като например тези, наблюдавани при хора с диабет в сравнение със здрави хора.