Краят на романтиката: Изкуственият интелект погубва още една област

П родажбите на романтична литература продължават да растат, но тъй като жанрът често е обвиняван в шаблонност, има ли риск авторите му да бъдат заменени от чатботове за писане на книги?

Джулия Куин е автор на бестселърите от поредицата "Бриджъртън", които проследяват любовния живот на осем братя и сестри от едноименното семейство в Лондон през XIX век. Тя казва, че вдъхновението за книгите е започнало от един херцог.

"Определено героят на Саймън беше първи", казва г-жа Куин, като има предвид измисления Саймън Басет, замисления и неспокоен херцог на Хейстингс.

"Измислих този измъчен герой, а след това си помислих: "Добре, ама той трябва да се влюби в някого, който произхожда от точно обратната среда".

Тъй като херцогът е отчужден от баща си, г-жа Куин решава, че той трябва "да се влюби в някого, който има просто най-доброто семейство, което можете да си представите в този период от време". Тя добавя: "И така Бриджъртънови се появиха наистина като фолио".

Именно този вид характери и човешко отношение помагат за трайната популярност на романтичните романи - и за доходите на успешните автори в жанра.

Смята се, че базираната в Сиатъл г-жа Куин има повече от 20 милиона отпечатани книги само в САЩ, а телевизионната адаптация на "Бриджъртън" е едно от най-гледаните предавания на Netflix.

Но дали бързо развиващите се технологии са на път да застрашат препитанието на авторите на романтична литература?

Проблемът е в пускането през есента на миналата година на ChatGPT - усъвършенствана технология за обработка на езика, разработена от OpenAI.

Изкуственият интелект (ИИ) е обучен с помощта на текстови бази данни от интернет, включително книги, списания и статии в Wikipedia. Общо 300 милиарда думи бяха подадени на системата.

При поискване ChatGPT може да създава сложни текстове, които могат да изглеждат като написани от човек.

На ChatGPT може да бъде възложено да пише художествени произведения в определен жанр. И макар че качеството определено все още не е на ниво, технологията ще продължи да се подобрява. OpenAI пусна най-новата версия на ChatGPT тази седмица, а други фирми работят по конкурентни системи.

Г-жа Куин казва, че си спомня, че преди няколко години е чела романтична литература, написана от изкуствен интелект, "и тя е била ужасна". "И затова, разбира се, си казах: "О, това никога не може да бъде добро четиво".

И тогава се появи ChatGPT. "Наистина ме кара да се чувствам малко гадно", признава г-жа Куин. Въпреки това тя добавя, че остава оптимист, че човешката креативност ще излезе начело.

"Мисля, че в художествената литература много зависи от духа на писателя", казва тя. "И ми се иска да мисля, че това е нещо, което ботът с изкуствен интелект не може да направи."

Джил Ретбърг, експерт по чатботове, казва, че е "много важно" просто да разберем как работят те. "Всички тези GPT неща са абсолютно същите, просто предсказване, но с много, много повече текст."

Това нововъведение се разгръща при настъпването на "ренесанса на четенето на романи". Миналата година продажбите на романтична литература в САЩ са се увеличили с 52,4% в сравнение с увеличението от едва 8,5% на художествената литература за възрастни като цяло.

В същото време продажбите на този жанр в Обединеното кралство са се увеличили повече от два пъти през последните три години.

Джен Прокоп, която е съавтор на подкаста за романтични романи Fated Mates, обяснява този ръст отчасти със социалните медии. Тя казва, че това помага на феновете да се свързват помежду си и да споделят ентусиазма си за жанра.

"Сега с възхода на TikTok, подкастите, Twitter... читателите на романтични романи се намират един друг", казва г-жа Прокоп от Чикаго, която също така рецензира и редактира романтична литература.

Тя добавя, че феновете на жанра вече са и много по-щастливи да си го признаят. "Когато казваме, че романтиката става все по-масова или по-популярна, част от това, според мен, всъщност е просто това, че читателите казват: "Вече няма да се срамувам от това"."

Хелън Хоанг, авторка на бестселъри за романтични книги, чието действие се развива в съвременността, казва, че сега има много по-голямо разнообразие в жанра, както по отношение на измислените герои, така и на писателите. Тя твърди, че това също помага за привличането на повече читатели.

Книгата ѝ "Коефициентът на целувката", публикувана през 2018 г., разказва историята на млада жена с аутизъм, която преодолява страха си от запознанства, за да се влюби в мъж от шведски и виетнамски произход.

"И имах чувството, че това вдъхнови издателите наистина да се заемат с привличането на разнообразни автори, както и с тези книги, в които се представят нови видове разкази, които не сте виждали преди", казва г-жа Хоанг от дома си в Южна Калифорния.

