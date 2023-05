Илон Мъск се целува страстно с жени-роботи (СНИМКИ)

С транни снимки на Илон Мъск, целуващ роботи, обиколиха интернет пространството - мнозина предполагат, че това може да е следващата му съпруга.

51-годишният милиардер е сниман с няколко женски хуманоида, които са проектирани с изкуствен интелект и споделят характеристиките и личността на жените. Оттогава стана ясно, че изображенията са направени с помощта на изкуствен интелект.

Дейвид Марвен, главен изпълнителен директор на строителна компания, публикува изображенията онлайн и нахално попита: "Илон Мъск обявява бъдещата си съпруга, коя е тя?"

Elon Musk announces the future wife who is she?

It is the first robot that has been manufactured specifically designed with artificial intelligence with the personality and the characteristics of the female that he dreams of…which is not found in any normal person, because of… pic.twitter.com/a2JdpTfwef