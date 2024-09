Холивудски актьор прекара стадо овце през центъра на Лондон

Х оливудската звезда Деймиън Луис прекара стадо овце през мост, пресичащ река Темза в Лондон, в чест на средновековна традиция.

Британският актьор, носител на наградите "Златен глобус" и "Еми", носеше вълненото палто на дядо си и използваше гега, за да премести овцете на другия бряг през Садърк Бридж, съобщи Би Би Си.

