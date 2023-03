Стадо овце опазва руините на древния град Помпей

С тадо овце спасява руините на древния римски град Помпей, унищожен от изригването на вулкана Везувий през 79 г., съобщи Ройтерс.

До момента археолозите са разкрили около две трети от територията на града. Разкопките на Помпей започват преди 250 години.

Запазването на неизучената част от града е приоритет за археолозите.

Ако трева и различни растителни видове израснат върху останките от крепостните стени и в домовете, това би било голям проблем. Затова се опитваме да намерим устойчиво решение за околната среда, казва Габриел Цухтригел, директор на археологическия парк Помпей.

Стадо от 150 овце е разположено в северната секция на града - Реджо V, където има останки от древни жилищни постройки и магазини.

