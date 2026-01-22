Свят

Найджъл Фараж: Ще обложа банките с данъци, не ги харесвам

Лидерът на Reform UK иска да премахне лихвите, които банките получават от BoE

22 януари 2026, 14:12
Източник: getty images

Л идерът на Reform UK Найджъл Фараж заяви, че не харесва банките и ще премахне лихвените плащания, които британските кредитори получават чрез програмата на Банката на Англия (BoE) за количествено улесняване, пише Politico.

Партията Reform включи предложението за прекратяване на практиката на централната банка на Великобритания да изплаща лихви върху резервите, поставени при нея от банките, в манифеста си за 2024 г., като твърдеше, че това би донесло до 40 милиарда паунда за данъкоплатците.

"Ще го направим. Някои банки няма да го харесат. Е, аз не харесвам много банките, защото ме отхвърлиха, нали?" каза Фараж в интервю за Bloomberg по време на Световния икономически форум в Давос.

"Ще бъде трудно за банките да го приемат, но съжалявам, източването на публичните финанси е просто твърде голямо. Това не е данък. Просто повече няма да получават безплатни пари. Ще се приспособят; бизнесът винаги го прави."

В момента BoE изплаща лихви върху банковите резерви, създадени по време на програмата за количествено улесняване след глобалната финансова криза. Тези пари сега в голяма степен се държат като депозити обратно във BoE от търговските банки, които получават безрискова възвръщаемост, свързана с текущата Банкова ставка.

На фона на опасения относно какво би означавало едно правителство на Reform за независимостта на политиката, Фараж заяви, че "не поставя под въпрос независимостта" на централната банка, но не изключи възможността да назначи собствен управител.

На Острова: Държавните банки - на хората

"Андрю Бейли е напълно учтив, приятен човек, но трябваше да изберат някой, който е поддръжник на Брекзит, за да ръководи Банката на Англия и да мисли по съвсем различен начин, особено по отношение на финансовите пазари и регулацията им", каза той.

"Ако не правим нещата по различен начин, ще ставаме по-бедни."

Фараж наскоро заяви, че обмисля сериозно да премахне независимия Офис за бюджетна отговорност, ако партията му спечели следващите общи избори.

Източник: Politico    
Найджъл Фараж Партия Reform UK Банка на Англия Лихвени плащания Количествено улесняване Банков сектор Икономическа политика Независимост на централната банка Данъкоплатци Политически манифест
