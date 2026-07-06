От изоставено кученце до герой: Невероятната история на Цунами – кучето, което спаси 13 живота след трусовете във Венецуела

К огато опустошително земетресение удари Венецуела през юни 2026 г., един неочакван четириног герой плени сърцата на милиони хора по света. Цунами, 8-годишно бордър коли от кучешкия спасителен отряд K-SAR ECID, се превърна в мощен символ на надеждата, след като помогна на екипите за спешна помощ да открият десетки затрупани оцелели под срутените сгради.
Работейки неуморно в тежки условия заедно със своя верен водач Хорхе Бинс, Цунами използва феноменалното си обоняние, за да локализира най-малко 13 живи души под развалините, спечелвайки признанието на гражданите, спасителните служби и международните наблюдатели.
🐕 TSUNAMI, EL PERRO RESCATISTA— bardeonews (@bardeonews) July 1, 2026
Tsunami, un border collie que fue rescatado tras sufrir maltrato y abandono en Venezuela, salvó a 13 personas durante los terremotos en Caracas. Tras incorporarse a un centro de formación de equipos caninos, se convirtió en un verdadero héroe. pic.twitter.com/GH0pvj1Z36
- От брутално насилие на улицата до международен спасител
Много преди да се превърне в едно от най-известните спасителни кучета в Южна Америка, животът на Цунами е бил истински кошмар. Като малко кученце той се скита безпомощен по улиците на Каракас – изключително недохранен, системно гладувал и малтретиран в квартал „Ла Флореста“. Съдбата му се променя на 180 градуса, когато е спасен от Анита Видал, която вижда потенциал в него и решава да му даде втори шанс.
Неговата неизчерпаема енергия, интелигентност и невероятна ловкост скоро привличат вниманието на специалиста по спасителни операции Хорхе Бинс, който го приема в Центъра за обучение на кучета при бедствия. Там Цунами преминава години на тежка и интензивна подготовка, специализирайки се в откриването на хора, заклещени под срутени бетонни конструкции.
Неговата всеотдайност бързо го отвежда отвъд границите на родината му. Преди да се завърне у дома за последната си мисия, бордър колито натрупва солиден международен опит по време на хуманитарните операции след катастрофалните земетресения в Турция и Сирия през 2023 г., както и при десетки тежки наводнения и свлачища във Венецуела.
🐕 Border Collie Tsunami, a 9-year-old Venezuelan search-and-rescue dog who located survivors in rubble after the major June 2026 earthquakes, in what was his final mission before retirement.— MangoWorxMedia (@MangoWorxMedia) July 1, 2026
Once rescued from starvation himself, Tsunami previously worked disaster sites in… pic.twitter.com/VhKle0c4Es
- Спасението, което развълнува цяла нация
Сред най-драматичните моменти от последната операция на Цунами е акцията в столичния квартал „Сан Бернардино“. По време на претърсването на срутена осеметажна жилищна сграда, кучето улавя слаби признаци на живот дълбоко под тоновете бетон и започва упорито и многократно да сигнализира на спасителите за точното място.
Екипите незабавно призовават за пълна тишина на терена и започват внимателно да копаят с ръце през развалините. Благодарение на прецизния нюх на Цунами, пожарникарите успяват да извадят жив 60-годишен мъж, който е прекарал в капан повече от шест часа. Кадрите от емоционалното спасяване бързо обиколиха световните телевизии и социалните мрежи, доказвайки силата на връзката между човека и кучето.
#VENEZUELA #Earthquake— LW World News (@LW_WorldNews) July 1, 2026
Tsunami is resting after the intense effort.🥺
🔴 VENEZUELA : MEET FURRY HERO TSUNAMI 🦮❤️
Tsunami, a Border Collie search-and-rescue dog (9 years old) with Venezuela's K-SAR ECID canine unit, helped locate more than 25 survivors after the powerful… pic.twitter.com/MzrCbTIHMV
- Заслужено пенсиониране след вярна служба
След дни на непрекъснат денонощен труд, ветеринарният лекар д-р Анибал Уртадо съобщи, че Цунами е преживял сериозно физическо изтощение. След оказана медицинска помощ, системи за хидратация и заслужена почивка, лекарите потвърдиха, че четириногият герой е в стабилно общо състояние.
From an abandoned puppy to a national hero. This is the story of Tsunami, a border collie who is saving lives after deadly twin earthquakes in Venezuela. pic.twitter.com/GTr9AD5vKw— AJ+ (@ajplus) July 2, 2026
Властите официално обявиха, че земетресението от юни 2026 г. е последната официална мисия в кариерата на кучето. Забележителният му път в служба на човечеството приключва с общо 13 директно спасени живота.
Много венецуелци вече сравняват Цунами с Орион – легендарният ротвайлер, който спаси десетки хора по време на трагичните наводнения във Варгас през 1999 г. Подобно на него, Цунами остава в историята като национален символ на смелост, устойчивост и надежда в един от най-мрачните моменти за страната.