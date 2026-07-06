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От изоставено кученце до герой: Невероятната история на Цунами – кучето, което спаси 13 живота след трусовете във Венецуела

Изоставеното и малтретирано по улиците на Каракас бордър коли Цунами се превърна в национален герой на Венецуела. По време на разрушителните земетресения през юни 2026 г., четириногият спасител откри 13 оцелели под отломките преди да се пенсионира

Стела Христова Стела Христова

6 юли 2026, 06:45
От изоставено кученце до герой: Невероятната история на Цунами – кучето, което спаси 13 живота след трусовете във Венецуела
Източник: iStock/Getty Images

К огато опустошително земетресение удари Венецуела през юни 2026 г., един неочакван четириног герой плени сърцата на милиони хора по света. Цунами, 8-годишно бордър коли от кучешкия спасителен отряд K-SAR ECID, се превърна в мощен символ на надеждата, след като помогна на екипите за спешна помощ да открият десетки затрупани оцелели под срутените сгради.

Работейки неуморно в тежки условия заедно със своя верен водач Хорхе Бинс, Цунами използва феноменалното си обоняние, за да локализира най-малко 13 живи души под развалините, спечелвайки признанието на гражданите, спасителните служби и международните наблюдатели.

  • От брутално насилие на улицата до международен спасител

Много преди да се превърне в едно от най-известните спасителни кучета в Южна Америка, животът на Цунами е бил истински кошмар. Като малко кученце той се скита безпомощен по улиците на Каракас – изключително недохранен, системно гладувал и малтретиран в квартал „Ла Флореста“. Съдбата му се променя на 180 градуса, когато е спасен от Анита Видал, която вижда потенциал в него и решава да му даде втори шанс.

Неговата неизчерпаема енергия, интелигентност и невероятна ловкост скоро привличат вниманието на специалиста по спасителни операции Хорхе Бинс, който го приема в Центъра за обучение на кучета при бедствия. Там Цунами преминава години на тежка и интензивна подготовка, специализирайки се в откриването на хора, заклещени под срутени бетонни конструкции.

Неговата всеотдайност бързо го отвежда отвъд границите на родината му. Преди да се завърне у дома за последната си мисия, бордър колито натрупва солиден международен опит по време на хуманитарните операции след катастрофалните земетресения в Турция и Сирия през 2023 г., както и при десетки тежки наводнения и свлачища във Венецуела.

  • Спасението, което развълнува цяла нация

Сред най-драматичните моменти от последната операция на Цунами е акцията в столичния квартал „Сан Бернардино“. По време на претърсването на срутена осеметажна жилищна сграда, кучето улавя слаби признаци на живот дълбоко под тоновете бетон и започва упорито и многократно да сигнализира на спасителите за точното място.

Екипите незабавно призовават за пълна тишина на терена и започват внимателно да копаят с ръце през развалините. Благодарение на прецизния нюх на Цунами, пожарникарите успяват да извадят жив 60-годишен мъж, който е прекарал в капан повече от шест часа. Кадрите от емоционалното спасяване бързо обиколиха световните телевизии и социалните мрежи, доказвайки силата на връзката между човека и кучето.

  • Заслужено пенсиониране след вярна служба

След дни на непрекъснат денонощен труд, ветеринарният лекар д-р Анибал Уртадо съобщи, че Цунами е преживял сериозно физическо изтощение. След оказана медицинска помощ, системи за хидратация и заслужена почивка, лекарите потвърдиха, че четириногият герой е в стабилно общо състояние.

Властите официално обявиха, че земетресението от юни 2026 г. е последната официална мисия в кариерата на кучето. Забележителният му път в служба на човечеството приключва с общо 13 директно спасени живота.

Много венецуелци вече сравняват Цунами с Орион – легендарният ротвайлер, който спаси десетки хора по време на трагичните наводнения във Варгас през 1999 г. Подобно на него, Цунами остава в историята като национален символ на смелост, устойчивост и надежда в един от най-мрачните моменти за страната.

Редактор: Стела Христова
Източник: www.hola.com    
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