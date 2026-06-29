След опустошителните земетресения: Европа изпраща десетки тонове помощи за Венецуела

Е С ще открие въздушен хуманитарен мост за бързо осигуряване на подкрепа за Венецуела след опустошителните земетресения миналата седмица, съобщи Европейската комисия. Първият полет е насрочен в следващите дни и с него ще бъдат превозени около 50 тона помощи.

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ЕС предоставя хуманитарна помощ за 5 милиона евро, като средствата ще бъдат основно за осигуряване на подслон и здравни грижи за засегнатите от бедствието. Комисията отбелязва, че по-рано тази година Каракас получи от ЕС 52 милиона евро за справяне с хуманитарните последици от социално-икономическата криза във Венецуела.

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ЕК е получила предложения от 11 държави от ЕС да предоставят спасители и лекари след земетресенията, се допълва в съобщението. В последните дни спасители от Италия, Испания, Австрия, Италия, Люксембург, Белгия и Естония са пристигнали във Венецуела, за да подкрепят търсенето на оцелели.

Геоложко обяснение защо Венецуела е земетръсна зона

Венецуела се намира в сложна тектонична зона, която определя високата ѝ сеизмична активност. Геоложката нестабилност на страната се дължи основно на разположената на север граница между две големи литосферни плочи: Карибската плоча и Южноамериканската плоча. Взаимодействието между тези гигантски структури създава поредица от активни разломни системи, които са основният източник на земетресения в региона.

Основната тектонична динамика се изразява в трансформно движение – двете плочи се плъзгат една спрямо друга, но поради грапавината на земните пластове, това движение не е плавно. Напрежението се натрупва в продължение на десетилетия или векове, докато не бъде освободено внезапно под формата на земетресение. Най-значимата зона в този контекст е разломната система Боконо-Сан Себастиан-Ел Пилар, която пресича северната част на страната от запад на изток. Тя служи като активна граница, по протежение на която се случват повечето от значимите сеизмични събития в историята на Венецуела.

Геоложката сложност се засилва и от наличието на субдукционни зони, където океанската кора се подпъхва под континенталната. Макар основното движение да е хоризонтално, сложната конфигурация на Карибската плоча включва и вертикални компоненти, които допълнително деформират земната кора в северните крайбрежни райони и в Андите на Мерида. Именно поради тази причина най-населените части на страната – столицата Каракас и големите градове по северното крайбрежие – попадат в зони с най-висок сеизмичен риск.

Исторически Венецуела е преживяла множество разрушителни трусове, които са оформили съвременните строителни норми в страната. Най-известният пример е земетресението в Каракас през 1812 г., което унищожава голяма част от града и оказва значително влияние върху хода на войната за независимост. През 1967 г. друго мощно земетресение в същия район отново подчертава опасността от сеизмичната активност, принуждавайки властите да въведат стриктни изисквания за устойчивост на конструкциите.От научна гледна точка изследването на венецуелската сеизмичност е от критично значение за намаляване на риска от бедствия. Геоложките проучвания, включващи GPS мониторинг на движението на плочите и сеизмична томография, позволяват на експертите да картографират по-точно най-застрашените разломи. Въпреки че предсказването на земетресения в краткосрочен план остава невъзможно, разбирането на регионалната геология позволява на страната да се подготви по-добре чрез инфраструктурни политики, целящи смекчаване на последствията от бъдещи трусове. Така геоложкият профил на Венецуела остава неразривно свързан с нейния урбанистичен и социален облик.