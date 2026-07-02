Свят

Зловещо сияние: Небето във Венецуела стана кървавочервено след земетресенията, учени обясниха защо

Дни след смъртоносните трусове във Венецуела, небето над столицата Каракас пламна в зловещ кървавочервен цвят. Видеоблогове взривиха социалните мрежи със спекулации за апокалиптично знамение, но метеоролозите разкриха истинската оптична причина

Стела Христова Стела Христова

2 юли 2026, 11:00
Зловещо сияние: Небето във Венецуела стана кървавочервено след земетресенията, учени обясниха защо
Източник: iStock/Getty Images

С амо броени дни след като мощни земетресения опустошиха части от Венецуела, жителите на столицата Каракас погледнаха нагоре, за да станат свидетели на нова, стряскаща и необикновена гледка: небе, светещо в интензивно, наситено пурпурночервено, докато слънцето се спускаше под хоризонта.

Видеоклипове от феномена бързо наводниха социалните мрежи и предизвикаха вълна от спекулации, че апокалиптичното сияние е пряко свързано с неотдавнашното сеизмично бедствие. Докато моментът на събитието подхрани десетки конспиративни теории за т.нар. „светлини от земетресения“ и тайни оръжия, учените по атмосферна физика побързаха да успокоят духoвете, обяснявайки, че поразителното зрелище има далеч по-позната и земна причина. Известен на местно ниво като „кандилазо“ (candilazo), яркочервеният залез е резултат от специфична комбинация между слънчева светлина, фини прахови частици и уникални атмосферни условия.

  • Какво се случи в небето над Каракас?

Вечерта на 30 юни небето над венецуелската столица придоби шокиращ червен нюанс, обливайки цели квартали в пурпурна светлина. Кадрите, заснети от десетки уплашени жители, показваха хоризонт, който буквално изглеждаше така, сякаш гори.

Спектакълът се разигра по-малко от седмица след като Венецуела бе ударена от изключително рядък сеизмичен феномен – две мощни земетресения, случили се в интервал от само 39 секунди, които причиниха огромни разрушения и взеха над 1700 жертви. Този минимален времеви прозорец накара хората онлайн веднага да потърсят връзка между трусовете и пламналото небе.

Няма обаче абсолютно никакви научни доказателства, че червеното небе е причинено от сеизмичната активност. Въпреки че прахът от десетките срутени сгради може леко да е увеличил концентрацията на фини частици в атмосферата на локално ниво, изследователите обясняват, че доминиращата причина е изцяло природно явление.

  • Какво представлява „кандилазо“?

Терминът „кандилазо“ се използва широко във Венецуела и северните части на Южна Америка за описване на изключително ярки, огнени червени или оранжеви залези. Въпреки че наименованието е по-скоро поетично и регионално, отколкото строго научно, физиката зад него е отдавна разгадана.

Когато Слънцето наближи хоризонта, светлинните му лъчи трябва да изминат много по-дълъг път и да преминат през значително по-дебел слой от земната атмосфера в сравнение с обяд. По този дълъг път по-късите сини и виолетови дължини на вълната се разсейват от молекулите в атмосферата – процес, известен в науката като Разсейване на Релей. Това позволява на по-дългите червени и оранжеви дължини на вълната да доминират и да оцветят хоризонта.

Определение на НАСА: „Разсейването на Релей е ключов процес, който влияе върху преминаването на светлината през атмосферата. То е особено изразено в ултравиолетовата област, тъй като количеството светлина, което се разсейва, е много по-голямо при късите дължини на вълната (синьо/виолетово), отколкото при дългите (червено/оранжево).“

Ефектът става драматичен, когато в атмосферата има натрупани фини частици като прах, дим, морска сол или аерозоли. Те действат като филтър, който доразсейва синия спектър и прави червения цвят невероятно наситен и плътен.

Метеоролозите отбелязват, че в момента северните части на Южна Америка преминават през периодичен пасатен пренос на сахарски прах, пренасян на хиляди километри през Атлантическия океан. Тези огромни прахови маси допълнително са засилили интензивността на залеза над Каракас.

  • Имат ли общо земетресенията и залезите?

Геофизиците са категорични: земетресенията не могат да бъдат предсказани по цвета на облаците, нито пък обикновените залези имат общо с движенията на тектоничните плочи.

Вярно е, че науката изследва т.нар. „светлини при земетресения“ (Earthquake lights). Това са изключително редки явления, които се дължат на мощни електрически разряди, генерирани от огромното напрежение в скалните маси по време на триенето им при трус. Те обаче се проявяват като кратки, резки проблясъци или синкави искри ниско до земята за броени секунди и нямат нищо общо с равномерното, продължително и мащабно пурпурно сияние на кандилазо в небето.

Експертите напомнят, че смъртоносните трусове във Венецуела са чисто геоложко събитие – резултат от приплъзване по границата между Карибската и Южноамериканската тектонична плоча, където плитките отседи (трансформени разломи) редовно генерират мощна сеизмична активност.

Забележителните сцени над Каракас просто илюстрират как две напълно независими природни събития могат да се застъпят във времето. Земетресенията бяха геоложки, а кървавото небе – атмосферно. Заедно те създадоха зловещ, но и красив визуален феномен – доказателство за невероятните и понякога плашещи проявления на природата.

Редактор: Стела Христова
Източник: timesofindia.indiatimes.com    
земетресения Венецуела Каракас червено небе кандилазо атмосферно явление Разсейване на Релей
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

С надписи и на български: Двама изпаднаха в кома от фалшиво лекарство за отслабване в Нидерландия

С надписи и на български: Двама изпаднаха в кома от фалшиво лекарство за отслабване в Нидерландия

Тръмп показа новия Air Force One за $400 милиона, получен като подарък от Катар

Тръмп показа новия Air Force One за $400 милиона, получен като подарък от Катар

„У него има нож“: Сестрата на отвлечената Наталия разкри притеснителен детайл и защо мъжът е бил със свалена ограничителна заповед

„У него има нож“: Сестрата на отвлечената Наталия разкри притеснителен детайл и защо мъжът е бил със свалена ограничителна заповед

"Заедно до самия край": Откриха телата на кралица на красотата и приятеля ѝ под руините във Венецуела

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

biss.bg
Кризата в концерна Volkswagen в няколко действия

Кризата в концерна Volkswagen в няколко действия

carmarket.bg
Защо „голият“ маникюр се превърна в символ на висок статус?
Ексклузивно

Защо „голият“ маникюр се превърна в символ на висок статус?

Преди 5 часа
Страшна буря с градушка и порой в София
Ексклузивно

Страшна буря с градушка и порой в София

Преди 21 часа
Изхвърлиха 79-годишна прабаба от супермаркет и ѝ забраниха да пазарува в цялата страна
Ексклузивно

Изхвърлиха 79-годишна прабаба от супермаркет и ѝ забраниха да пазарува в цялата страна

Преди 18 часа
САЩ с ултиматум към Канада и Мексико
Ексклузивно

САЩ с ултиматум към Канада и Мексико

Преди 14 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

One night of Adel закрива Sofia Summer Fest

One night of Adel закрива Sofia Summer Fest

Любопитно Преди 17 минути

„Концерт с кауза“ в подкрепа на фондация „Заедно в час“ закрива Летния фестивал на София на 13 септември

<p>Три жени потрошиха салон за красота в Монтана</p>

Три жени потрошиха салон за красота в Монтана - полицията разследва случая

България Преди 31 минути

Щетите са нанесени в централната част на града, задържани са три жени на 28, 29 и 46 години

<p>Калин Стоянов с обвинения за изтичане на класифицирана информация в НС</p>

Калин Стоянов с обвинения към Ивайло Мирчев - твърди, че разпространява класифицирана информация и има теч от службите

България Преди 50 минути

Съпредседателите на "Да, България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов казаха пред журналисти, че истината "трябва да се знае от всички"

НС избра д-р Асен Меджидиев за подуправител на НЗОК

НС избра д-р Асен Меджидиев за подуправител на НЗОК

България Преди 1 час

Кандидатурата му беше одобрена със 147 гласа "за", 58 гласа "против", без "въздържал се"

Признаваш нарушение пред КЗК – глобата може да е с до 30% по-ниска

Признаваш нарушение пред КЗК – глобата може да е с до 30% по-ниска

Парите ни Преди 1 час

Проект на правила предвижда по-бързо приключване на производства при съдействие от страна на проверяваните компании

„Чисто зло“: Намериха 16 деца, държани като животни в една стая в САЩ

„Чисто зло“: Намериха 16 деца, държани като животни в една стая в САЩ

Свят Преди 1 час

Някои от тях не са можели да говорят, а едно – 18-годишно момиче с изоставане в развитието – дори не е можело да изпише името си

Земята има шанс да оцелее след смъртта на Слънцето, но има една уловка

Земята има шанс да оцелее след смъртта на Слънцето, но има една уловка

Любопитно Преди 1 час

Учени от Белгия откриха, че Земята може да избегне огнената смърт, която очаква Меркурий и Венера. Според ново астрофизично изследване, бързата загуба на маса на застаряващото Слънце може да изтласка планетата ни в по-безопасна и широка орбита

Трикът за по-добър Wi-Fi сигнал, който е безполезен

Трикът за по-добър Wi-Fi сигнал, който е безполезен

Технологии Преди 1 час

В интернет има много съвети как да подобрим покритието на домашната безжична мрежа. Един от тях набира голяма популярност напоследък, защото обещава голяма ефективност с минимални усилия. Реални тестове обаче показват, че това не е точно така

<p>Дишаме ли опасен въздух след огнения ад в завод за отпадъци край София?</p>

След огнения ад в завод за отпадъци край София: Дишаме ли опасен въздух?

България Преди 1 час

Властите уверяват, че ситуацията е овладяна и се следи постоянно

<p>Zeekr 7X хвърля ръкавицата на немската премиум тройка (тест драйв)</p>

Zeekr 7X хвърля ръкавицата на немската премиум тройка (тест драйв)

Технологии Преди 1 час

Нещата никога няма да са същите, а Zeekr е и доста различен. Дизайнът е заченат в Гьотеборг, а развойният процес изпипан в Швеция, Германия и Великобритания. Динамиката е като на Porsche

Владимир Путин

Параноя в Кремъл: Армия от 800 бодигарда пази Владимир Путин

Свят Преди 1 час

Руският президент, за когото се твърди, че е станал по-параноичен за безопасността си през последните месеци, е наредил увеличението в централния апарат на Федералната служба за охрана (ФСО)

Исторически трилър: САЩ е на осминафинал след гениален гол на Малик Тилман

Исторически трилър: САЩ е на осминафинал след гениален гол на Малик Тилман

Свят Преди 2 часа

Националният отбор на САЩ си осигури място на осминафиналите на Световното първенство по футбол 2026 след инфарктна победа с 2:0 над Босна и Херцеговина. Герой за американците стана Малик Тилман, който реши мача с феноменален пряк свободен удар

"Може да опитам като водещ": Григор Димитров стъпва на сцената на Евровизия 2027?

"Може да опитам като водещ": Григор Димитров стъпва на сцената на Евровизия 2027?

Любопитно Преди 2 часа

България ще бъде домакин на следващото издание на конкурса след историческата победа на Дарa

Кутев: До края на годината ще станат ясни всички скрити задължения на държавата

Кутев: До края на годината ще станат ясни всички скрити задължения на държавата

Парите ни Преди 2 часа

Pеалните реформи ще бъдат заложени в бюджета за 2027 г.

<p>Любов на 442 метра височина:&nbsp;Предложението за брак на &bdquo;Емпайър Стейт&ldquo; завърши с арест</p>

Любов на 442 метра височина: След предложението за брак на върха на „Емпайър Стейт“ последва арест

Свят Преди 2 часа

Двойката е проникнала в ограничена зона на небостъргача и е разгънала транспарант на върха.

Киев

Нощен кошмар в Киев: Масиран удар с ракети и дронове взе жертви

Свят Преди 2 часа

Сред „значителния брой“ жертви има и деца. „Врагът за пореден път умишлено взема на прицел жилищни райони и убива цивилни“, казаТимур Ткаченко, ръководител на военната администрация на Киев

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето обича да спи в дрехите ви

dogsandcats.bg

10 често срещани здравословни проблема при Помераните

dogsandcats.bg
1

Изпращаме най-хладния юни за последните 3 години

sinoptik.bg
1

WWF пусна още 10 хиляди есетри в Дунав

sinoptik.bg

One night of Adel закрива Sofia Summer Fest

Edna.bg

Карлос Насар с тайно парти изненада за любимата си, подари й светлинно шоу

Edna.bg

Българин влезе в щаба на Новак Джокович

Gong.bg

Карлос Насар с изненада за приятелката си на Белмекен

Gong.bg

Д-р Асен Меджидиев е новият подуправител на НЗОК

Nova.bg

Свидетел на инцидента с атракцион край Ахелой: Въпреки скалите, джетът продължи да се движи бързо и да прави завои

Nova.bg