Н ационалното бюро за борба с корупцията на Украйна (NABU) провежда обиски в офисите на ръководителя на администрацията на президента Володимир Зеленски, Андрей Ермак, съобщи „Киев Индипендънт“.

Ермак се разследва от NABU по корупционно дело, свързано с държавния монопол в ядрената енергетика „Енергоатом“ – най-голямото корупционно разследване по време на президентството на Зеленски. В делото срещу „Енергоатом“ са повдигнати обвинения на осем заподозрени, като Тимур Миндич, близък сътрудник на президента, се смята за ръководител на схемата.

Ермак е изправен пред призиви да подаде оставка, но Зеленски отказва да го освободи и вместо това го назначи да води мирните преговори.

Ермак: Володимир Зеленски няма да отстъпи украинска земя на Русия

Една от луксозните къщи в близост до Киев, финансирана чрез корупционната схема на „Енергоатом“, е била предназначена за Ермак, съобщи източник от правоохранителните органи.

Медийният сайт Ukrainska Pravda съобщи на 24 ноември, цитирайки източници от правоохранителните органи, че Ермак е замесен в корупционния скандал, като разследващите го наричат „Али Баба“.

Главният антикорупционен прокурор на Украйна, Олександър Клименко, заяви по-рано през ноември, че според разследващите „Али Баба провежда срещи и възлага задачи на правоохранителните органи, за да осигури преследването на детективите на NABU и антикорупционните прокурори“.

Зеленски трябва да прочисти системата“, каза високопоставен европейски дипломат по-рано този месец. „И трябва да започне с Ермак“.

Андрей Ермак е украински юрист, филмов продуцент и политик, роден през 1971 г. Той е най-известен с ролята си на ръководител на кабинета на президента на Украйна Володимир Зеленски, пост, който заема от 2020 г. В тази си позиция Ермак играе ключова роля във външната политика и дипломацията на Украйна, включително в усилията за постигане на мирно уреждане на конфликта с Русия. Той е активно ангажиран в международни преговори и координира дейностите на президентската администрация. Ермак е ключова фигура в украинското правителство, особено по време на руската инвазия в Украйна, работейки по въпроси като получаване на международна подкрепа, военна помощ и преговори за мир.