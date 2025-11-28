Ню Йорк оглави класацията за най-стресирани градове в света

Н ю Йорк наскоро беше обявен за втория най-добър град в света от Resonance Consultancy, като експертите се възхищават на неговата „културна икономика и мащабни проекти за градска инфраструктура“.

Но Голямата ябълка вече оглавява и далеч по-непочтен списък: този на най-стресираните градове на планетата.

Финансовата компания Remitly анализира разходите за живот, нивата на престъпност, трафика, замърсяването и достъпа до здравеопазване в големите световни метрополии. След това обобщава всяка категория в обща „оценка на стреса“ от 1 до 10. Както може да се очаква, Ню Йорк отбелязва резултат от 7,59 – най-високият в класацията. Основната причина е астрономическият разход за живот, който поражда сериозно напрежение у мнозинството жители.

NYC takes booby prize as most ‘stressed-out’ city in the world — surprising absolutely no one https://t.co/sRI3x5ui2E pic.twitter.com/Ymy6ao8mmK — New York Post (@nypost) November 27, 2025

Проучване на университета Корнел от 2025 г. показва, че именно растящите разходи за живот са най-голямото безпокойство за нюйоркчани.

През ноември средният наем в Манхатън достигна нов рекорд, като се повиши със 7,6% на годишна база до 4625 долара, сочат данните на оценителя Miller Samuel Inc. и брокерската компания Douglas Elliman.

Инфлацията засилва натиска върху домакинствата и чрез по-високи цени на хранителните стоки, комуналните услуги и застраховките. Това кара Remitly да даде на Ню Йорк максималната възможна оценка от 100 за разходите за живот.

За сравнение, Атина, Гърция, има оценка от 56,6, а Мексико Сити – значително по-ниска стойност от 44,4. И ако мястото на Голямата ябълка на върха не изненадва, то вторият в класацията може да го направи.

Оказва се, че Дъблин, Ирландия, съвсем не е спокойният, изпълнен с кръчми, поети и непринуден чар град, който мнозина си представят.

Ирландската столица получава обща „оценка на стреса“ от 7,55, като нарастващите проблеми с достъпността засилват напрежението сред местните жители.

Дъблин е и един от най-задръстените европейски градове, показва проучването. На жителите му са нужни средно 32 минути и 45 секунди, за да изминат едва 10 километра.

Мексико Сити, Манила и Лондон допълват първата петица. В другия край на класацията е Айндховен, Нидерландия – определен като най-малко стресирания град в света с нисък общ резултат от 2,34.

На второ място сред най-спокойните се нарежда Утрехт. И двата холандски града печелят позиции благодарение на отличния достъп до здравеопазване и ниските нива на престъпност и замърсяване.