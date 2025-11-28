Свят

Над 150 души се натровиха с дюнери в Турция

Четирима са в интензивно отделение

28 ноември 2025, 10:26
Над 150 души се натровиха с дюнери в Турция
В турската столица Анкара 154 души бяха приети в болници със съмнения за хранително натравяне, предаде Анадолската агенция.

Според получената информация са постъпили множество обаждания към Центъра за спешни повиквания 112 от строителни обекти и някои жилищни адреси в районите Етимесгут, Синджан и Йенимахале заради оплаквания от гадене и повръщане. Докато част от хората са били транспортирани в болници с линейка, други са потърсили медицинска помощ по свои средства.

В този контекст бе съобщено, че 154 души са се обърнали към различни болници в Анкара; осем от тях вече са изписани, 142 продължават наблюдение и лечение в спешни отделения, а четирима са в интензивно отделение.

Първоначалните оценки на екипите, изпратени в района, показаха, че гражданите са консумирали меню с пилешки дюнер, предоставено от кетърингова компания, и че настоящите находки съответстват на хранително натравяне.

