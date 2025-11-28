Свят

Главният прокурор на Мексико подаде оставка

Алеханро Герц се оттегля по искане на президента Клаудия Шейнбаум

28 ноември 2025, 09:39
Източник: iStock

Г лавният прокурор на Мексико Алеханро Герц подаде оставка по искане на президента Клаудия Шейнбаум, предадоха световните агенции.

Герц беше назначен на поста през 2019 г. и мандатът му трябваше да продължи до 2028 г. Той се оттегля в момент, в който мексикански медии говорят за нарастващи различия между него и президента.

Герц, който е на 86 години, заяви, че Шейнбаум му е предложила да стане посланик в приятелска страна.

Сенатът на парламента на Мексико ще трябва да одобри оттеглянето на главния прокурор и да избере негов приемник, който ще бъде предложен от Шейнбаум.

Според местни медии напускането на Герц може да е свързано с разследването от федералните прокурори  срещу Раул Роча Канту, съсобственик на конкурса „Мис Вселена“, по обвинения за трафик на наркотици, оръжие и горива.

Скандал и арести в "Мис Вселена": Разследват основатели за измами, наркотици и оръжие

Герц се оказа забъркан в няколко скандала през 2022 г. Той беше обвинен в злоупотреба с власт, защото вкарал в затвора бившата си тъща и бившата си снаха, които той обвиняваше, че са отговорни за влошаването на здравето на брат му, който впоследствие починал. Двете жени бяха освободени с решение на Върховния съд.    

Според местни медии следващият главен прокурор може да е Ернестина Годой, бивш главен прокурор на столицата Мексико и настоящ юридически съветник на президента.

Източник: Габриела Големанска, БТА    
Мексико Главен прокурор Оставка Клаудия Шейнбаум Алеханро Герц Скандал Разследване Трафик на оръжия и дрога Приемник Мексиканска политика
28 ноември: Срещата на титаните, която промени Европа
Ексклузивно

28 ноември: Срещата на титаните, която промени Европа

Преди 3 часа
Порои връхлитат България! За три области е обявен червен код
Ексклузивно

Порои връхлитат България! За три области е обявен червен код

Преди 4 часа
За часове дарителски кампании събраха гаранцията за освобождаването на Благомир Коцев
Ексклузивно

За часове дарителски кампании събраха гаранцията за освобождаването на Благомир Коцев

Преди 3 часа
Почина единият от ранените гвардейци при стрелбата край Белия дом
Ексклузивно

Почина единият от ранените гвардейци при стрелбата край Белия дом

Преди 3 часа

