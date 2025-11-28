Хотел Royal 1905 във Варна съчетава блясък и релакс

И ма сгради, които предлагат просто настаняване. Има и сгради, които не просто осигуряват уют, а носят дух, история и характер: Хотел Royal 1905 във Варна е сред тях - пространство, в което архитектурата разказва истории, интериорът напомня за други епохи, а атмосферата обгръща още от прага.

Източник: Grabo

Днес сградата е внимателно реставрирана - блестяща едновременно с автентичната си фасада от 1905 година и с модерните удобства на бутиков хотел. Но освен красота, мястото предлага и нещо, което трудно се намира в центъра на голям град - релакс зона, която изолира шума, напрежението и ежедневните неволи.

Усещане за друга епоха

Сградата е построена през 1905 година от Али Хаджи Рашидов, по проект на именития архитект Никола Лазаров - едно от най-ярките имена на Сецесиона у нас. Резултатът е фасада, която спира погледа и дъха - орнаменти, арки, барокови детайли и онова неповторимо аристократично усещане. Вътре атмосферата е още по-впечатляваща - барокови мебели, кристални полилеи, изящни картини по стените и богато осветени коридори. Това не е просто хотел - това е бутиков филм, в който всяка стая разказва история.

Релакс зона - малък оазис в сърцето на града

Релакс зоната в Royal 1905 е създадена като тихо убежище, което изцяло контрастира с ритъма на града. Тук ще откриете сауна, парна баня, топли легла, джакузи, масажен кабинет и уютни кресла за отмора. Ако търсите място, където да изключите, да се стоплите или да отпуснете тялото след дълъг ден - това е вашата лична станция за презареждане.

Процедури, които връщат ритъма

Royal 1905 предлага богато портфолио от масажни и козметични процедури - идеални за варненци и гости на града, които търсят кратък, но качествен релакс. Независимо дали сте в пика на интензивна работна седмица, завръщате се след дълго пътуване или просто имате нужда от лично време - това място е замислено като градски оазис за баланс. Масажите възстановяват, ритуалите за тяло отпускат, а атмосферата на SPA зоната допълва усещането за качествен релакс.

Източник: Grabo

Когато красотата е част от преживяването

Хотелската част на Royal 1905 ще ви впечатли мигновено със своята атмосфера - 14 стилни двойни стаи с барокови мебели, автентични декоративни акценти, фини детайли и гледка към аристократичното сърце на Варна. Всичко тук носи духа на европейските бутикови хотели - малко, красиво и лично. Насладете се на тази идилия - независимо дали за романтичен уикенд, културен туризъм или празнично преживяване!

3 в 1: култура, удобство и атмосфера

Разположен в аристократичното сърце на Варна, Royal 1905 предлага една от най-удобните локации в Морската столица. Наблизо са Морската градина, Театърът, старинните улици, малките ресторанти и разбира се - морският бряг.

Кафе-сладкарница Буров - сладкото сърце на хотела

Точно до рецепцията се намира оазисът на ароматното кафе, френските десерти, коктейлите и брънч безвремието - идеалната спирка преди разходка или след релакс процедура.

Много повече от адрес в центъра на Варна - Хотел Royal 1905 е паметник на културата, бутиков хотел, галерия, оазис за релакс и място, което съчетава история и съвремие по уникален начин