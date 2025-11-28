България

Д-р Бацелова: Декемврийските празници създават допълнителни рискове за предаване на вируси

Епидемиолог потвърди, че вече има случаи на грип, характерни с остро начало, силно главоболие, мускулни и ставни болки

28 ноември 2025, 09:59
Имотна измама: Как откраднаха къща в София с лъжесвидетели

Имотна измама: Как откраднаха къща в София с лъжесвидетели
Центърът на София под блокада: Симпатизанти на

Центърът на София под блокада: Симпатизанти на "Величие" излязоха на протест (ВИДЕО)
Освобождават Благомир Коцев от ареста

Освобождават Благомир Коцев от ареста
Росен Плевнелиев: Кабинетът трябва да продължи работа до президентските избори

Росен Плевнелиев: Кабинетът трябва да продължи работа до президентските избори
Порои, наводнения, свлачища: Бедственото положение в Югозападна България продължава

Порои, наводнения, свлачища: Бедственото положение в Югозападна България продължава
Промените в Бюджет 2026: Работодатели и синдикати на среща във финансовото министерство

Промените в Бюджет 2026: Работодатели и синдикати на среща във финансовото министерство
Порои връхлитат България! За три области е обявен червен код

Порои връхлитат България! За три области е обявен червен код
Бедственото положение в Сандански: Обстановката - усложнена, институциите са в готовност

Бедственото положение в Сандански: Обстановката - усложнена, институциите са в готовност

С настъпването на декември респираторните инфекции в страната продължават да се увеличават, съобщи епидемиологът доц. Христиана Бацелова. По думите ѝ сезонът е характерен за заболявания, предавани по въздушно-капков път, като наред с традиционните вируси в момента се разпространява и COVID-19. Постепенно се увеличават и случаите на грип.

Проф. Ива Христова с препоръки за смъртоносната "бактерия човекоядец"

Предстоящите празници – Никулден, коледните тържества и множеството фирмени събирания, създават допълнителни рискове за по-интензивно предаване на инфекции. Затова доц. Бацелова препоръча сезонната ваксинация срещу грип и COVID-19, а за бременните и ваксината срещу RSV, която осигурява защита на новородените в първите месеци след раждането.

Епидемиологът потвърди, че вече има случаи на грип с напълно характерната клинична картина – остро начало, силно главоболие, мускулни и ставни болки. Според нея няма нищо необичайно в циркулацията на вирусите към края на ноември.

Проф. Ива Христова: Пикът на грипа се очаква в края на януари

"Пикът на грипната вълна у нас се очаква през януари и февруари", уточни Бацелова в ефира на NOVA.

По думите ѝ след празничния период традиционно заболеваемостта нараства, а разпространението на вирусите зависи в голяма степен от обхвата на ваксинацията сред населението.

Експертът подчерта необходимостта от бърза реакция при първи симптоми. Тя препоръча незабавна консултация с личен лекар, тъй като лечението на грипа е най-ефективно, когато се започне в първите 72 часа от появата на симптомите. Антивирусната терапия е подходяща и за първи контактни лица в семейството, за да се предотврати заразяване.

Как да различим COVID-19 от грипа?

По отношение на опасенията около вируса на птичия грип, за който учени предупреждават, че при мутация може да доведе до пандемия, доц. Бацелова коментира, че опасността е реалистична. Тя напомни, че грипните вируси, които циркулират сред птици и бозайници, се наблюдават внимателно от научната общност заради възможността да се адаптират към човека. Вече са регистрирани и смъртни случаи, включително в САЩ.

„Знаем, че ще има следваща пандемия – въпросът е кога и кой ще бъде причинителят“, отбеляза епидемиологът.

Въпреки това подчерта, че към момента има налично лечение, действащо срещу различни грипни щамове, което остава ефективно при навременно приложение.

Източник: NOVA    
грип пик декември празници вируси
Последвайте ни
Имотна измама: Как откраднаха къща в София с лъжесвидетели

Имотна измама: Как откраднаха къща в София с лъжесвидетели

Мир под заплаха: Русия затяга хватката и иска нови територии

Мир под заплаха: Русия затяга хватката и иска нови територии

Д-р Бацелова: Декемврийските празници създават допълнителни рискове за предаване на вируси

Д-р Бацелова: Декемврийските празници създават допълнителни рискове за предаване на вируси

Ето какво харчи най-много батерията в смартфоните ни

Ето какво харчи най-много батерията в смартфоните ни

Нови цени на водата от 1 януари

Нови цени на водата от 1 януари

pariteni.bg
Болест на Кушинг при кучета

Болест на Кушинг при кучета

dogsandcats.bg
28 ноември: Срещата на титаните, която промени Европа
Ексклузивно

28 ноември: Срещата на титаните, която промени Европа

Преди 3 часа
Порои връхлитат България! За три области е обявен червен код
Ексклузивно

Порои връхлитат България! За три области е обявен червен код

Преди 4 часа
За часове дарителски кампании събраха гаранцията за освобождаването на Благомир Коцев
Ексклузивно

За часове дарителски кампании събраха гаранцията за освобождаването на Благомир Коцев

Преди 3 часа
Почина единият от ранените гвардейци при стрелбата край Белия дом
Ексклузивно

Почина единият от ранените гвардейци при стрелбата край Белия дом

Преди 3 часа

Виц на деня

Съдията: -Престъплението е извършено със замах, дързост и прецизност. Подсъдимият: -Колкото и комплименти да ми правите, няма да си призная.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Антикорупционното бюро на Украйна претърсва офисите на Андрей Ермак

Антикорупционното бюро на Украйна претърсва офисите на Андрей Ермак

Свят Преди 14 минути

Ермак се разследва по корупционно дело, свързано с държавния монопол в ядрената енергетика „Енергоатом“

Красимир Вълчев

Нова матура след 8 клас обмислят от МОН

България Преди 15 минути

Хотел Royal 1905 във Варна съчетава блясък и релакс

Хотел Royal 1905 във Варна съчетава блясък и релакс

Любопитно Преди 29 минути

Това не е просто хотел - това е бутиков филм, в който всяка стая разказва история

Доналд Тръмп поръча "много повече" B-2 бомбардировачи

Доналд Тръмп поръча "много повече" B-2 бомбардировачи

Свят Преди 47 минути

„Тези прекрасни бомбардировачи B-2 напълно унищожиха ядрения потенциал на Иран”

НС ратифицира Финансовия договор между България и ЕИБ

НС ратифицира Финансовия договор между България и ЕИБ

България Преди 47 минути

Сметките за вода в евро: Как ще става закръглянето на цените

Сметките за вода в евро: Как ще става закръглянето на цените

Пари Преди 52 минути

Инвестициите срещу загуби на водните запаси за тази година са около 50 млн. лв.

Главният прокурор на Мексико подаде оставка

Главният прокурор на Мексико подаде оставка

Свят Преди 58 минути

Алеханро Герц се оттегля по искане на президента Клаудия Шейнбаум

Андрий Ермак

Ермак: Володимир Зеленски няма да отстъпи украинска земя на Русия

Свят Преди 58 минути

„Нито един разумен човек днес не би подписал документ за отдаване на територия“, категоричен е главният украински преговарящ Андрий Ермак

Папа Лъв XIV пристигна в Истанбул

Папа Лъв XIV пристигна в Истанбул

Свят Преди 59 минути

Мерките за сигурност са повишени до най-висока степен

Адолф Хитлер спечели за пети път изборите в Намибия

Адолф Хитлер спечели за пети път изборите в Намибия

Свят Преди 1 час

59-годишният политик успя да си осигури нов мандат въпреки злополучното си име и заявява, че няма намерение да го променя

<p>Лувърът поскъпва за туристи извън ЕС и ЕИП&nbsp;</p>

Лувърът вдига цената на билетите за туристи извън ЕС и ЕИП

Свят Преди 1 час

От 14 януари 2026 г. билета за тези посетители ще струват 32 евро - с 10 евро повече от цената на настоящия билет

„Той полудя“: Тръмп с остри думи за стрелеца срещу гвардейци, нарече репортер „глупав"

„Той полудя“: Тръмп с остри думи за стрелеца срещу гвардейци, нарече репортер „глупав"

Свят Преди 1 час

Президентът говори пред медиите, след като благодари на няколко военни части за службата им по време на видеоконферентна връзка по повод Деня на благодарността

Днес почитаме велики свети мъченици, кои са те

Днес почитаме велики свети мъченици, кои са те

Любопитно Преди 2 часа

Тивериополските мъченици намерили гибелта си по време на гоненията, предприети от император Юлиан Отстъпник

Древна индийска здравна практика помага в борбата с настинките

Древна индийска здравна практика помага в борбата с настинките

Любопитно Преди 2 часа

Освен това методът може да помогне и при алергии

Тръмп: Ще преустановим миграцията от "страни от третия свят" за постоянно

Тръмп: Ще преустановим миграцията от "страни от третия свят" за постоянно

Свят Преди 2 часа

Целта на мярката ще бъде да се позволи на американската система да се възстанови напълно

Жертвите на пожара в Хонконг са вече 128

Жертвите на пожара в Хонконг са вече 128

Свят Преди 3 часа

Трима души от строителна компания са задържани по подозрения в причиняване на смърт

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които най-силно се привързват към стопаните си

dogsandcats.bg

Защо женските кучета се качват на различни предмети и други четириноги

dogsandcats.bg
1

Да помогнем да един от пазителите на Родопите

sinoptik.bg
1

С какво време посрещаме метеорологичната зима

sinoptik.bg

Вдовицата на Диого Жота разчувства мрежата с трогателен пост за първия рожден ден на дъщеря им

Edna.bg

Селин Дион с трогателно послание към феновете си! (ВИДЕО)

Edna.bg

Успехът на Лудогорец над Селта завладя Испания

Gong.bg

Бивш шеф в Барса: Няма нищо страшно, ако Ламин Ямал напусне

Gong.bg

Трима лъжесвидетели и едно съмнително завещание: Нова имотна измама след фалшиви показания пред нотариус

Nova.bg

Започва връчването на глоби за нарушителите на средна скорост

Nova.bg