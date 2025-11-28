България

Три столични квартала остават без сметоизвозване от 30 ноември

"Изгрев", "Слатина" и "Подуяне" остават без фирма за сметопочистване, сметоизвозване и снегопочистване

28 ноември 2025, 10:37
Източник: БТА

С толичните квартали "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне" остават без фирма за сметопочистване, сметоизвозване и снегопочистване. Договорът изтича на 30 ноември, неделя.

Още в понеделник кметът „Изгрев“ Делян Георгиев съобщи, че администрацията среща големи трудности в търсенето на техника за сметоизвозване под наем. 

„Сякаш цялата специализирана техника в това число и онази, намираща се в частни ръце е “изчезнала в дън земя” от територията на цялата страна“, оплака се той.

Кметът на "Слатина" Георги Илиев пък съобщи, че съвместно със Столичната община имат план за действие, според който от 1 декември Столичното предприятие за третиране на отпадъците ще поеме основата част от сметосъбирането в района с цялата възможна помощ от страна на звеното за поддръжка на зелените площи на район "Слатина".

Вчера, преди заседанието на Столичен общински съвет, кметът на „Люлин“ Георги Тодоров, чийто район беше първият засегнат от кризата с боклука, заедно с „Красно село“, съобщи, че кризата се завръща с пълна сила, защото от следващата седмица още райони остават без дружества за сметоизвозване. Той изрази притеснения, че техниката, която е налична към настоящия момент, може да бъде пренасочена към други райони на София.

Понеделнишката оперативка на тема отпадъци обобщи и кметът на „Подуяне“ Кристиян Христов, който поде информационна кампания за Чисто Подуяне.

Районната администрация превантивно започна кризисна организация, в който се призовават жителите на квартала да изхвърлят разделно боклук в цветните контейнери, общият боклук да бъде в добре завързани чували и, по възможност, да не се изхвърлят едрогабаритни отпадъци от 1 декември. 

Източник: БГНЕС    
Криза с отпадъците Столична община Сметоизвозване София Изгрев Слатина Подуяне
