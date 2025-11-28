Доналд Тръмп поръча "много повече" B-2 бомбардировачи

С АЩ поръчa "много повече" стелт бомбардировачи „B-2 Спирит“, съобщи президентът Доналд Тръмп и добави, че "невидимите" самолети вече са "напълно унищожили" ядрения потенциал на Иран.

Бомбардировачите са произведени от компанията „Нортроп Груман“.

САЩ изпратиха Б-2 с на запад над Тихия океан

Подобни самолети бяха използвани за нанасяне на американските удари по ирански ядрени обекти по-рано тази година, предаде Ройтерс.

Поглед вътре в тайните американски B-2 бомбардировачи

„Тези прекрасни бомбардировачи B-2 напълно унищожиха ядрения потенциал на Иран”, заяви Тръмп. „Току-що поръчахме много повече от тях и причината за това е, че те бяха напълно невероятни, напълно невидими“, заяви американският държавен глава.