Сметките за вода в евро: Как ще става закръглянето на цените

О т "Софийска вода” обявиха как ще става превалутирането на фактурите от 1 януари. Оттам обясниха още, че инвестициите срещу загуби на водните запаси за тази година са около 50 млн. лв., а за водопроводната и канализационната мрежа - около 40 млн. лв.

Инвестира се и в дигитализация на измерване и контрол на водните количества.

Относно цените на питейната вода в София изпълнителният директор Васил Тренев коментира, че ще има стандартни повишения, които са определени за 5-годишните бизнес планове на всеки един воден оператор, предаде NOVA. Цената на водата следва да се повиши с около 4% без ДДС.

„За законоустановения период от време в това отношение следваме приетия закон за евроконверсия. Фактурата ще изглежда както преди, като единствената разлика е, че цената и калкулацията ще бъдат в евро. Ще има закръгляне в полза на клиента, както е записано в закона”, каза Тренев.