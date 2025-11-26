Свят

Пожар в Хонконг: Четирима загинаха, има заклещени хора в сградите

Спешните служби са на мястото на инцидента и се смята, че има няколко души затворени в блоковете

26 ноември 2025, 11:54
Пожар в Хонконг: Четирима загинаха, има заклещени хора в сградите
Източник: istock

Н ай-малко четирима души са загинали при пожар, който обхвана няколко високи жилищни сгради в квартал Тай По в Хонконг в сряда, 26 ноемрви, предаде ВВС.

Видеоматериали от мястото на инцидента показват бамбукови скелета извън няколко апартамента на сградата, които са обхванати в пламъци, като горящи секции от мрежата на скелето падат на земята. Спешните служби са на мястото на инцидента и се смята, че има няколко души затворени в блоковете, предаде South China Morning Post

Пожарът първоначално беше класифициран като пожар от първа категория, но бързо беше повишен до категория четири към 15:34 часа. В Хонконг пожарите се оценяват по скала от едно до пет, като по-високите числа показват по-голяма тежест на инцидента. 

Източник: BBC, South China Morning Post    
Пожар Хонконг Жилищна сграда Жертви Тай По Бамбуково скеле Затворени хора Високи сгради Извънредна ситуация Огнена стихия
