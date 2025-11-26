Пожар в Хонконг: Четирима загинаха, има заклещени хора в сградите

Н ай-малко четирима души са загинали при пожар, който обхвана няколко високи жилищни сгради в квартал Тай По в Хонконг в сряда, 26 ноемрви, предаде ВВС.
🚨BREAKING:🇭🇰 Shocking video from frequent explosions & raging scaffolding fire at Wang Fuk Court in Tai Po, trapping many residents 1 seriously burned. pic.twitter.com/e117x1f5K7— 𝐀𝐋𝐏𝐇𝐀 ® (@Alpha7021) November 26, 2025
Видеоматериали от мястото на инцидента показват бамбукови скелета извън няколко апартамента на сградата, които са обхванати в пламъци, като горящи секции от мрежата на скелето падат на земята. Спешните служби са на мястото на инцидента и се смята, че има няколко души затворени в блоковете, предаде South China Morning Post.
Пожарът първоначално беше класифициран като пожар от първа категория, но бързо беше повишен до категория четири към 15:34 часа. В Хонконг пожарите се оценяват по скала от едно до пет, като по-високите числа показват по-голяма тежест на инцидента.