Ермак: Володимир Зеленски няма да отстъпи украинска земя на Русия

„Нито един разумен човек днес не би подписал документ за отдаване на територия“, категоричен е главният украински преговарящ Андрий Ермак

28 ноември 2025, 09:39
Ермак: Володимир Зеленски няма да отстъпи украинска земя на Русия
Андрий Ермак   
Източник: GettyImages

П резидентът на Украйна Володимир Зеленски, в следващата фаза от преговорите за прекратяване на войната в Украйна, възнамерява да начертае червена линия по най-спорния въпрос: руското искане за украинска суверенна територия.

„Докато е президент на страната, Зеленски няма да се съгласи да отстъпи земя в замяна на мир“, каза днес главният украински преговарящ Андрий Ермак в ексклузивно интервю за Саймън Шустър от The Atlantic.

„Нито един разумен човек днес не би подписал документ за отдаване на територия“, каза Ермак, който служи като началник на кабинета на Зеленски, водещ преговарящ и най-близък съветник през цялата пълномащабна война с Русия.

„Докато Зеленски е президент, никой не бива да разчита, че ще отстъпим територия. Той няма да подпише подобно нещо“, каза той по телефона от Киев. „Конституцията забранява това. Никой не може да го направи, освен ако не иска да действа против украинската конституция и украинския народ“.

По въпроса за земята Украйна е готова да обсъжда единствено къде да бъде определена линията, която очертава кой какво контролира.

„За което можем реалистично да говорим в момента, е определянето на линията на контакт“, каза Ермак. „И това е, което трябва да направим“.

Украинската позиция за следващия кръг от преговори, която Ермак изложи за първи път, значително ще стесни пространството за постигане на мирно споразумение. Русия не е показала никаква готовност да се откаже от искането си за украинска територия, включително части от страната, които не контролира. Макар преговарящите да са постигнали напредък към споразумение през последните дни, те остават далеч от консенсус по ключовия въпрос за териториите – мястото, където позициите изглеждат трудни, ако не и невъзможни, за съвместяване.

Русия първо завзе части от Украйна през 2014 г., когато анексира Крим при бърза и почти безкръвна операция. През септември 2022 г., в първата година от пълномащабната инвазия, руският президент Владимир Путин заяви, че четири допълнителни региона в южна и източна Украйна – Донецк, Луганск, Запорожие и Херсон, представляващи около 15% от територията на страната, ще бъдат „завинаги“ част от Русия. Кремъл след това организира референдум, за да утвърди анексирането на тези региони и да ги дефинира като руска територия според руската конституция, което прави политически трудно за Путин да отстъпи от тези претенции.

Проблемът за Путин е, че Украйна все още контролира значителни части от Донецк, Херсон и Запорожие. Руската армия се бори вече почти четири години да завземе тези региони със сила, като най-интензивните боеве са около Донецк, част от индустриалното сърце на Украйна. Украинските сили са изградили укрепления и използват оръжия, които успяват да задържат настъплението. Путин се опита да получи контрол над тези територии чрез преговори, предлагайки да прекрати руската атака, ако Украйна се откаже от тях без бой.

Мирните преговори бяха подновени реално едва този месец – точно когато огромен корупционен скандал отслаби позициите на Зеленски сред украинците и западните му съюзници.

Разследване, продължило 15 месеца и разкрито на 10 ноември от Националното антикорупционно бюро на Украйна, обвини няколко високопоставени правителствени служители и един от бившите бизнес партньори на Зеленски в изнудване и пране на около 100 милиона долара подкупи.

Разследващите не са свързали пряко Зеленски или Ермак с делото. Но призивите за оставката на Ермак се засилиха на фона на скандала. „Зеленски трябва да прочисти системата“, каза високопоставен европейски дипломат по-рано този месец. „И трябва да започне с Ермак“.

По темата

Източник: The Atlantic    
война в Украйна Володимир Зеленски териториална цялост на Украйна мирни преговори Андрий Ермак руски териториални претенции анексиране на територии червена линия корупционен скандал конституция на Украйна
