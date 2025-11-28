Започва връчването на глобите за средна скорост, нарушителите са над 49 хил.

ПП-ДБ: Бюджетът трябва да бъде оттеглен и да мине отначало през законовата процедура

О т 7 септември до момента сме засекли 49 291 нарушители, с тенденция те да намаляват. Това каза по време на брифинг Божидар Чакъров, началник отдел "Контрол и правоприлагане" в Националното тол управление във връзка с ефекта от тол камерите и засичането на средна скорост по пътните отсечки.

Над 900 нарушения засякоха камерите на тол системата

В района Равадиново – Цалапица е засечен рекордьор с 248 км/ч, като това се е случило в тъмната част на денонощието.

От Националното тол управление обясниха, че са сертифицирани 65 броя отсечки за средна скорост с тенденция да те да станат 100 до края на 2026 г.

Заместник-директорът на Главна дирекция „Национална полиция“ Иван Маджаров посочи, че адаптирането на информационните системи между Агенция „Пътна инфраструктура“ и МВР е приключило.

Кола със средна скорост 202 км/ч на АМ „Тракия”

От 26 ноември започнаха да се събират и данни за реализиране на административно-наказателна отговорност за нарушения свързани със средната скорост по пътищата, обясни той. Като допълни, че започва връчването на фишове на нарушителите.

Главен инспектор Лъчезар Близнаков от „Пътна полиция“ уточни, че много внимателно ще се преглеждат файловете с нарушителите, тъй като не може да се допуснат пороци в процеса. Той добави, че от 7 септември досега се забелязва подобрение при действията на водачите, като според него, след като започнат да получават своите глоби, ефектът ще бъде още по-голям.

С 50% по-малко катастрофи в участъците със средна скорост

Близнаков съобщи, че през изминалата седмица е проведена акция по контрола на товарни автомобили и автобуси. Проверени са 10 хиляди товарни автомобила и са установени около 2000 нарушения, включително са констатирани водачи под въздействието на алкохол и наркотици.