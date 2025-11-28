България

Започва връчването на глобите за средна скорост, нарушителите са над 49 хил.

В района Равадиново – Цалапица е засечен рекордьор с 248 км/ч, като това се е случило в тъмната част на денонощието

28 ноември 2025, 10:28
ПП-ДБ: Бюджетът трябва да бъде оттеглен и да мине отначало през законовата процедура

Д-р Бацелова: Декемврийските празници създават допълнителни рискове за предаване на вируси

Имотна измама: Как откраднаха къща в София с лъжесвидетели

Центърът на София под блокада: Симпатизанти на

Освобождават Благомир Коцев от ареста

Росен Плевнелиев: Кабинетът трябва да продължи работа до президентските избори

Порои, наводнения, свлачища: Бедственото положение в Югозападна България продължава

Промените в Бюджет 2026: Работодатели и синдикати на среща във финансовото министерство

О т 7 септември до момента сме засекли 49 291 нарушители, с тенденция те да намаляват. Това каза по време на брифинг Божидар Чакъров, началник отдел "Контрол и правоприлагане" в Националното тол управление във връзка с ефекта от тол камерите и засичането на средна скорост по пътните отсечки.

Над 900 нарушения засякоха камерите на тол системата

В района Равадиново – Цалапица е засечен рекордьор с 248 км/ч, като това се е случило в тъмната част на денонощието.

От Националното тол управление обясниха, че са сертифицирани 65 броя отсечки за средна скорост с тенденция да те да станат 100 до края на 2026 г. 

Заместник-директорът на Главна дирекция „Национална полиция“ Иван Маджаров посочи, че адаптирането на информационните системи между Агенция „Пътна инфраструктура“ и МВР е приключило.

Кола със средна скорост 202 км/ч на АМ „Тракия”

От 26 ноември започнаха да се събират и данни за реализиране на административно-наказателна отговорност за нарушения свързани със средната скорост по пътищата, обясни той. Като допълни, че започва връчването на фишове на нарушителите.

Главен инспектор Лъчезар Близнаков от „Пътна полиция“ уточни, че много внимателно ще се преглеждат файловете с нарушителите, тъй като не може да се допуснат пороци в процеса. Той добави, че от 7 септември досега се забелязва подобрение при действията на водачите, като според него, след като започнат да получават своите глоби, ефектът ще бъде още по-голям.

С 50% по-малко катастрофи в участъците със средна скорост

Близнаков съобщи, че през изминалата седмица е проведена акция по контрола на товарни автомобили и автобуси. Проверени са 10 хиляди товарни автомобила и са установени около 2000 нарушения, включително са констатирани водачи под въздействието на алкохол и наркотици.

Източник: БТА/Константин Костов    
Имотна измама: Как откраднаха къща в София с лъжесвидетели

Мир под заплаха: Русия затяга хватката и иска нови територии

Д-р Бацелова: Декемврийските празници създават допълнителни рискове за предаване на вируси

Ето какво харчи най-много батерията в смартфоните ни

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Skoda пак ни изкушава с красив концепт в чест на първия си милионен автомобил

carmarket.bg
28 ноември: Срещата на титаните, която промени Европа
Ексклузивно

Преди 3 часа
Порои връхлитат България! За три области е обявен червен код
Ексклузивно

Преди 4 часа
За часове дарителски кампании събраха гаранцията за освобождаването на Благомир Коцев
Ексклузивно

Преди 4 часа
Почина единият от ранените гвардейци при стрелбата край Белия дом
Ексклузивно

Преди 3 часа

Последни новини

Частично бедствено положение в Ардино заради наводнен мост

Частично бедствено положение в Ардино заради наводнен мост

България Преди 3 минути

Населени места останаха без пътна връзка, след като железобетонният мост над река Арда при село Китница беше залят от придошлите води

<p>Наводнения в Индонезия отнеха живота на над 90 души</p>

Наводнения в Индонезия отнеха живота на над 90 души и разселиха хиляди

Свят Преди 3 минути

Шри Ланка и Тайланд също са сериозно засегнати от рекордните наводнения

Васил Пандов: Ще съдя Слави Трифонов

Васил Пандов: Ще съдя Слави Трифонов

България Преди 42 минути

Това заяви пред журналисти в парламента депутатът от ПГ на ПП-ДБ

<p>Ето кой е &quot;най-стресираният&quot; град в света</p>

Ню Йорк оглави класацията за най-стресирани градове в света

Любопитно Преди 42 минути

Именно растящите разходи за живот са най-голямото безпокойство за нюйоркчани

Хотел Royal 1905 във Варна съчетава блясък и релакс

Хотел Royal 1905 във Варна съчетава блясък и релакс

Любопитно Преди 46 минути

Това не е просто хотел - това е бутиков филм, в който всяка стая разказва история

Доналд Тръмп поръча "много повече" B-2 бомбардировачи

Доналд Тръмп поръча "много повече" B-2 бомбардировачи

Свят Преди 1 час

„Тези прекрасни бомбардировачи B-2 напълно унищожиха ядрения потенциал на Иран”

НС ратифицира Финансовия договор между България и ЕИБ

НС ратифицира Финансовия договор между България и ЕИБ

България Преди 1 час

Сметките за вода в евро: Как ще става закръглянето на цените

Сметките за вода в евро: Как ще става закръглянето на цените

Пари Преди 1 час

Инвестициите срещу загуби на водните запаси за тази година са около 50 млн. лв.

Главният прокурор на Мексико подаде оставка

Главният прокурор на Мексико подаде оставка

Свят Преди 1 час

Алеханро Герц се оттегля по искане на президента Клаудия Шейнбаум

Андрий Ермак

Ермак: Володимир Зеленски няма да отстъпи украинска земя на Русия

Свят Преди 1 час

„Нито един разумен човек днес не би подписал документ за отдаване на територия“, категоричен е главният украински преговарящ Андрий Ермак

Папа Лъв XIV пристигна в Истанбул

Папа Лъв XIV пристигна в Истанбул

Свят Преди 1 час

Мерките за сигурност са повишени до най-висока степен

Адолф Хитлер спечели за пети път изборите в Намибия

Адолф Хитлер спечели за пети път изборите в Намибия

Свят Преди 1 час

59-годишният политик успя да си осигури нов мандат въпреки злополучното си име и заявява, че няма намерение да го променя

<p>Лувърът поскъпва за туристи извън ЕС и ЕИП&nbsp;</p>

Лувърът вдига цената на билетите за туристи извън ЕС и ЕИП

Свят Преди 1 час

От 14 януари 2026 г. билета за тези посетители ще струват 32 евро - с 10 евро повече от цената на настоящия билет

„Той полудя“: Тръмп с остри думи за стрелеца срещу гвардейци, нарече репортер „глупав"

„Той полудя“: Тръмп с остри думи за стрелеца срещу гвардейци, нарече репортер „глупав"

Свят Преди 1 час

Президентът говори пред медиите, след като благодари на няколко военни части за службата им по време на видеоконферентна връзка по повод Деня на благодарността

Днес почитаме велики свети мъченици, кои са те

Днес почитаме велики свети мъченици, кои са те

Любопитно Преди 2 часа

Тивериополските мъченици намерили гибелта си по време на гоненията, предприети от император Юлиан Отстъпник

Древна индийска здравна практика помага в борбата с настинките

Древна индийска здравна практика помага в борбата с настинките

Любопитно Преди 2 часа

Освен това методът може да помогне и при алергии

Всичко от днес

