Васил Пандов: Ще съдя Слави Трифонов

"Ще заведа дело срещу г-н Трифонов и лъжата ще катастрофира в съда". Това заяви пред журналисти в кулоарите на парламента депутатът от парламентарната група на „Продължаваме Промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) Васил Пандов във връзка с пост на лидера на Има такъв народ (ИТН) Слави Трифонов във фейсбук по повод протестите пред Народното събрание в сряда.

"Г-н Трифонов с пост написа, че съм провокирал насилие и агресия спрямо служители на Министерство на здравеопазването (МЗ), в резултат на което те са бити", каза Пандов.

"Това е лъжа и манипулация. Има свидетели къде съм бил през цялото време. Случката става далеч от мястото, където съм бил аз", заяви още депутатът.

"Когато осъдя г-н Трифонов, ще даря пари на организации, които подпомагат жени, пострадали от насилие", обяви още народният представител.

Пандов твърди, че на протеста е имало провокатори.

"Кой изпрати Черепа и провокаторите?", запита той. По думите му случката, за която говори Трифонов, е била в уличката, където е имало провокатори.