България

Нова матура след 8 клас обмислят от МОН

28 ноември 2025, 10:22
Нова матура след 8 клас обмислят от МОН
Красимир Вълчев   
Източник: БГНЕС

М инистърът на образованието и науката Красимир Вълчев обяви, че МОН обмисля още една матура за учениците – този път след 8-и клас, когато е етапът, в който завършва основното образование.

„Започваме обсъждане на учебните програми, възможностите за отклонения в тях на училищно ниво, баланса между видовете подготовка, както и формата и ролята на националните външни оценявания и държавните зрелостни изпити. 

Тези теми са част и от по-голям разговор, който стартирахме преди месеци – за промяна на структурата на системата и изместване на завършване на основно образование в 8-и клас“ каза той на дискусия, организирана от МОН с учители, директори, родители, представители на синдикатите, академичните среди и неправителствения сектор и др.

Пред участниците той представи анализ на образователните системи в европейските страни. „Нашият учебен план в сравнение с другите страни е относително балансиран, но виждаме, че имаме по-малко учебни часове“, посочи министърът.

В рамките на задължителното образование страната ни изостава от държавите членки с брой учебни часове, равен на близо две години, като това е особено видимо в основното образование. Разликата между България и страните от ЕС е още по-голяма по отношение на изучаването на природните науки – делът на часовете по тези предмети е по-голям в повечето държави.

Анализът в ЕС показва, че повечето страни използват резултатите от националните изпити за приемане на ученици в гимназиалната степен само в най-предпочитаните училища, в частни и/или в специализирани. Малко държави използват резултатите от националните изпити за прием в гимназии. В отделни случаи те се използват като ориентир за възможностите и интересите на учениците. „Затова ще обсъждаме и бъдещи промени в националните изпити и вероятно ще инициираме и мерки за засилване на ролята на външното оценяване в 10-и клас“, обясни министър Вълчев.

Според него данните от този национален изпит са вероятно най-обективни, тъй като нашата образователна система традиционно показва високи резултати в начален етап, а в изпита след 7-и клас има отражение на допълнителните уроци, които много от учениците взимат.

„В 10-и клас данните може би са най-честни, но имаме проблема, че резултатите са без значение за учениците и те не са мотивирани да покажат знанията си“, обясни той. По думите му е логично зрелостниците да полагат матура по основния профилиран предмет, който са изучавали от самото начало на приемането си в гимназията. „Сега учениците се чувстват по-сигурни по чужд език и 50% от зрелостниците го избират като втора матура“, посочи Красимир Вълчев.

Завършване на основно образование в 8-и клас и въвеждане на задължителна матура за основния профилиращ предмет бяха сред промените, за които голяма част от участниците в дискусията се обявиха. Тези теми ще продължат да се обсъждат и могат да залегнат в една следваща промяна на Закона за предучилищното и училищното образование, стана ясно на срещата.

Част от реформата е и приемането на нови учебни програми. На сайта на МОН вече са публикувани концепции на учебни програми, които са изпратени на регионалните управления на образованието и в следващите три месеца предстоят дискусии по предмети в отделните райони. Министър Вълчев съобщи още, че сред обмисляните промени е на база различни критерии да се даде в по-голяма степен възможност на училищата да правят иновации и отклонения от учебните планове.

По време на дискусията директорът на Института по образование проф. Галин Цоков очерта основни тенденции в останалите държави по отношение на националното външно оценяване. Италия и Франция например въвеждат компетентностно базираното оценяване, а в Латвия с всеки ученик в клас се дискутира как да подобри своите резултати. Дания, Малта и Хърватия използват националните изпити, за да подобрят мотивацията за учене.

В своята презентация Георги Стайков от Института очерта моделите в държавите-членки при матурите. Някои страни прилагат иновативни модели. Проектна работа плюс защита са въвели Австрия, Дания и Германия. В Гърция има дигитална база с въпроси с диференцирана трудност. Австрия експериментира и с онлайн формати и автоматизирано оценяване, а интегрирани компетентностни изпити прилага Белгия.

В дискусията участваха заместник-министрите на образованието и науката Емилия Лазарова и Наталия Михалевска, а ректорът на НСА проф. Красимир Петков поздрави гостите в началото на форума.

По темата

Източник: Агенция "Фокус"    
образователна реформа основно образование матури национални външни оценявания 8 клас учебни програми МОН структура на образователната система европейски образователни системи учебни часове
Последвайте ни
Имотна измама: Как откраднаха къща в София с лъжесвидетели

Имотна измама: Как откраднаха къща в София с лъжесвидетели

Мир под заплаха: Русия затяга хватката и иска нови територии

Мир под заплаха: Русия затяга хватката и иска нови територии

Д-р Бацелова: Декемврийските празници създават допълнителни рискове за предаване на вируси

Д-р Бацелова: Декемврийските празници създават допълнителни рискове за предаване на вируси

Ето какво харчи най-много батерията в смартфоните ни

Ето какво харчи най-много батерията в смартфоните ни

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Skoda пак ни изкушава с красив концепт в чест на първия си милионен автомобил

Skoda пак ни изкушава с красив концепт в чест на първия си милионен автомобил

carmarket.bg
28 ноември: Срещата на титаните, която промени Европа
Ексклузивно

28 ноември: Срещата на титаните, която промени Европа

Преди 3 часа
Порои връхлитат България! За три области е обявен червен код
Ексклузивно

Порои връхлитат България! За три области е обявен червен код

Преди 4 часа
За часове дарителски кампании събраха гаранцията за освобождаването на Благомир Коцев
Ексклузивно

За часове дарителски кампании събраха гаранцията за освобождаването на Благомир Коцев

Преди 3 часа
Почина единият от ранените гвардейци при стрелбата край Белия дом
Ексклузивно

Почина единият от ранените гвардейци при стрелбата край Белия дом

Преди 3 часа

Виц на деня

Съдията: -Престъплението е извършено със замах, дързост и прецизност. Подсъдимият: -Колкото и комплименти да ми правите, няма да си призная.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Започва връчването на глобите за средна скорост, нарушителите са над 49 хил.

Започва връчването на глобите за средна скорост, нарушителите са над 49 хил.

България Преди 9 минути

В района Равадиново – Цалапица е засечен рекордьор с 248 км/ч, като това се е случило в тъмната част на денонощието

<p>&bdquo;Трябва да започне с Ермак&ldquo;: Обискират офиса на шефа на администрацията на Зеленски</p>

„Трябва да започне с Ермак“: Обискират офиса на шефа на администрацията на Зеленски по дело за мащабна схема в „Енергоатом“

Свят Преди 14 минути

Ермак се разследва по корупционно дело, свързано с държавния монопол в ядрената енергетика „Енергоатом“

Хотел Royal 1905 във Варна съчетава блясък и релакс

Хотел Royal 1905 във Варна съчетава блясък и релакс

Любопитно Преди 29 минути

Това не е просто хотел - това е бутиков филм, в който всяка стая разказва история

Доналд Тръмп поръча "много повече" B-2 бомбардировачи

Доналд Тръмп поръча "много повече" B-2 бомбардировачи

Свят Преди 47 минути

„Тези прекрасни бомбардировачи B-2 напълно унищожиха ядрения потенциал на Иран”

НС ратифицира Финансовия договор между България и ЕИБ

НС ратифицира Финансовия договор между България и ЕИБ

България Преди 47 минути

Сметките за вода в евро: Как ще става закръглянето на цените

Сметките за вода в евро: Как ще става закръглянето на цените

Пари Преди 52 минути

Инвестициите срещу загуби на водните запаси за тази година са около 50 млн. лв.

Главният прокурор на Мексико подаде оставка

Главният прокурор на Мексико подаде оставка

Свят Преди 58 минути

Алеханро Герц се оттегля по искане на президента Клаудия Шейнбаум

Андрий Ермак

Ермак: Володимир Зеленски няма да отстъпи украинска земя на Русия

Свят Преди 58 минути

„Нито един разумен човек днес не би подписал документ за отдаване на територия“, категоричен е главният украински преговарящ Андрий Ермак

Папа Лъв XIV пристигна в Истанбул

Папа Лъв XIV пристигна в Истанбул

Свят Преди 59 минути

Мерките за сигурност са повишени до най-висока степен

Адолф Хитлер спечели за пети път изборите в Намибия

Адолф Хитлер спечели за пети път изборите в Намибия

Свят Преди 1 час

59-годишният политик успя да си осигури нов мандат въпреки злополучното си име и заявява, че няма намерение да го променя

<p>Лувърът поскъпва за туристи извън ЕС и ЕИП&nbsp;</p>

Лувърът вдига цената на билетите за туристи извън ЕС и ЕИП

Свят Преди 1 час

От 14 януари 2026 г. билета за тези посетители ще струват 32 евро - с 10 евро повече от цената на настоящия билет

„Той полудя“: Тръмп с остри думи за стрелеца срещу гвардейци, нарече репортер „глупав"

„Той полудя“: Тръмп с остри думи за стрелеца срещу гвардейци, нарече репортер „глупав"

Свят Преди 1 час

Президентът говори пред медиите, след като благодари на няколко военни части за службата им по време на видеоконферентна връзка по повод Деня на благодарността

Центърът на София под блокада: Симпатизанти на "Величие" излязоха на протест (ВИДЕО)

Центърът на София под блокада: Симпатизанти на "Величие" излязоха на протест (ВИДЕО)

България Преди 1 час

Основното им искане е оставка на правителството

Росен Плевнелиев: Кабинетът трябва да продължи работа до президентските избори

Росен Плевнелиев: Кабинетът трябва да продължи работа до президентските избори

България Преди 2 часа

"Има поне още три следващи големи цели, които трябва и може това правителство да постигне", заяви той

Порои, наводнения, свлачища: Бедственото положение в Югозападна България продължава

Порои, наводнения, свлачища: Бедственото положение в Югозападна България продължава

България Преди 2 часа

Стена на частен язовир се скъса, заливайки село Митино с вода и кална маса

Днес почитаме велики свети мъченици, кои са те

Днес почитаме велики свети мъченици, кои са те

Любопитно Преди 2 часа

Тивериополските мъченици намерили гибелта си по време на гоненията, предприети от император Юлиан Отстъпник

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които най-силно се привързват към стопаните си

dogsandcats.bg

Защо женските кучета се качват на различни предмети и други четириноги

dogsandcats.bg
1

Да помогнем да един от пазителите на Родопите

sinoptik.bg
1

С какво време посрещаме метеорологичната зима

sinoptik.bg

Вдовицата на Диого Жота разчувства мрежата с трогателен пост за първия рожден ден на дъщеря им

Edna.bg

Селин Дион с трогателно послание към феновете си! (ВИДЕО)

Edna.bg

Успехът на Лудогорец над Селта завладя Испания

Gong.bg

Бивш шеф в Барса: Няма нищо страшно, ако Ламин Ямал напусне

Gong.bg

Трима лъжесвидетели и едно съмнително завещание: Нова имотна измама след фалшиви показания пред нотариус

Nova.bg

Започва връчването на глоби за нарушителите на средна скорост

Nova.bg