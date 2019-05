Ж ена на 27 години почина в болница в Каракас, след като бе простреляна в главата по време на протест срещу президента Николас Мадуро, съобщи Венецуелският център за наблюдение на социалните конфликти.

„Осъждаме убийството на младата Хурубит Раусео, ранена с куршум по време на демонстрация”, се казва в съобщение в Туитър на организацията. Според лидера на опозицията, Хуан Гуайдо, обявил се за президент, при протестите е загинал и 24-годишен младеж.

Пред демонстранти, събрали се в Каракас, Гуайдо призова за обща стачка и каза, че протестите във Венецуела ще продължат. Същевременно пред свои привърженици, събрали се пред президентския дворец, Мадуро обяви, че ще накаже „предателите”.

„Вчера шепа предатели, привлечени от пучистката десница, се опитаха да се наложат. Те бягат от посолство в посолство. Правосъдието ги издирва и скоро те ще отидат в затвора, за да платят за измяната и престъпленията си”, каза Мадуро.

В ожесточените сблъсъци, избухнали в близост до голям антиправителствен протест в Каракас, бяха ранени десетки. Протестиращи се опитаха да блокират пътя, водещ към близката военновъздушна база. Демонстрантите, някои от които маскирани, замеряха с камъни и коктейли „Молотов” войниците от Боливарската национална гвардия, които отвърнаха със сълзотворен газ.

На няколкостотин метра оттам хиляди протестираха по призива на Хуан Гуайдо срещу Николас Мадуро. Гуайдо беше призовал привържениците си да излязат на 1 май на най-голямата демонстрация в историята на Венецуела.

Според венецулеската депутатка Мануела Боливар в сблъсъците в Каракас са били ранени най-малко 78 души, а над 150 демонстранти са били арестувани. Венецуелския министър на отбраната Владимир Падрино Лопес пък обяви, че са били ранени 8 военни.

Ескалирането на ситуацията доведе до размяна на взаимни обвинения за намеса във Венецуела между Вашингтон и Москва.

Руският външен министър Сергей Лавров заяви в телефонен разговор с американския държавен секретар Майк Помпео, че е недопустимо САЩ да се намесват във вътрешните работи на южноамериканската държава.

„В центъра на вниманието е ситуацията във Венецуела, където вчера опозицията, с явната подкрепа на САЩ, направи опит да завземе властта”, се посочва в комюнике на руското външно министерство.

Помпео отвърна, че намесата на Русия и Куба във Венецуела има дестабилизиращ ефект и вреди на руско-американските двустранни отношения.

