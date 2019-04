Т рафикът на кокаин от Венецуела в САЩ нараства дори сега, когато страната се разпада. И американски, и регионални власти заявяват, че това се случва с помощта на военния и политическия елит във Венецуела, които улесняват преминаването на наркотици в и извън страната чрез стотици малки, немаркирани самолети.

Едномесечно разследване на CNN проследи пътя на кокаина от Венецуела, отглеждан предимно в Колумбия, и установи, че броят на предполагаемите полети от страната е нараснал с 50% .

От около два полета седмично през 2017 г. до почти ежедневно през 2018 г.

Какво е разкрито

Самолети, натоварени с колумбийски кокаин, се отклонявали от отдалечените южни джунгли на Венецуела. Днес обаче те излитат от по-развития северозападен район на страната, за да намалят времето за летене.

Държавни служители, участващи в борбата със смъртоносната търговия, описват абсурдно печелившата куриерска система за венецуелското правителство пред медията.

"Контрабандистите на наркотици все повече експлоатират съучастието на венецуелските власти и вакуумът на властта“, казва американски държавен служител.

Използваните за пренасянето на стоката самолети се използват само веднъж, след това се изхвърлят или подпалват при пристигането, продължава медията.

Всяка пратка кокаин от Южна Америка е толкова доходоносна обаче, че самолетите за еднократна употреба, управлявани от трафикантите, излизат евтини.

