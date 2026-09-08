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Само 20 минути сред природата: Ето какво се случва с тялото ви

Престоят на открито може да задейства измерими промени във вашето тяло: от понижаване на хормоните на стреса и понижаване на кръвното налягане до подобряване на здравето на червата

Надежда Неменски Надежда Неменски

8 септември 2026, 06:33
Само 20 минути сред природата: Ето какво се случва с тялото ви
Източник: Thinkstock/Guliver

П рекарването на едва 20 минути сред природата може да задейства измерими промени вътре във вашето тяло. Ако някога сте се чувствали по-спокойни след разходка в парка или разходка из гората, това не е просто вашето въображение, това е биология.

Престоят на открито може да задейства измерими промени във вашето тяло: от понижаване на хормоните на стреса и понижаване на кръвното налягане до подобряване на здравето на червата, съобщава Би Би Си (BBC).

Не е нужно да правите походи с часове, за да усетите тези ползи, тъй като максималното въздействие се случва само след 20 минути. Така че дори разходка до парка в обедната почивка и изяждането на един сандвич на пейка няколко пъти в седмицата може да помогне на тялото и ума ви.

Ето четири начина, по които престоя сред природата може да подобри здравето ви:

1. Подсъзнателно се отпускате

Когато виждате зелени дървета, усещате аромат на бор и чувате лекото шумолене на листата или песента на птиците, вашата вегетативна нервна система, мрежа от нерви, контролиращи подсъзнателните процеси, реагира моментално.

Това може да се случи дори при посещение в кварталния парк. „Виждаме промени в тялото като понижаване на кръвното налягане, промяна в вариабилността на сърдечната честота и по-бавен пулс, все неща, свързани с физиологично успокояване“, заявява баронеса Кати Уилис, професор по биоразнообразие в Оксфордския университет.

Проучване в Обединеното кралство, включващо близо 20 000 души, установява, че онези, които са прекарвали общо поне 120 минути всяка седмица сред зеленина, са били значително по-склонни да съобщават за добро здраве и по-високо психическо благополучие.

Доказателствата за ползите от прекарването на време сред природата са толкова убедителни, че някои райони са пилотирали така нареченото „зелено социално предписване“, свързващо хората с природата с цел подобряване на физическото и психическото им здраве, с положителен ефект върху щастието и благосъстоянието.

2. Хормоните ви се рестартират

Хормоналната система на тялото ви също се включва в процеса на релаксация. Уилис казва, че прекарването на време на открито задейства ендокринната система и понижава нивата на кортизол и адреналин, хормоните, които се покачват, когато сте стресирани или тревожни.

Изследване установи, че хората, останали в хотелска стая за три дни, които са вдишвали масло от хиноки (японски кипарис), са отчели голям спад в хормона адреналин и голямо увеличение на естествените клетки убийци в кръвта си.

Естествените клетки убийци са клетки, които се борят с вирусите в тялото. Участниците в изследването все още са имали повишени нива от тях две седмици след вдишването на аромата.

Всъщност природата „успокоява това, което трябва да бъде успокоено, и укрепва това, което трябва да бъде укрепено. Тридневен уикенд сред природата оказва огромно влияние върху нашия механизъм за борба с вирусите и дори месец по-късно нивата могат да бъдат с 24% над базовите.“, така проф. Минг Куо от Университета на Илинойс в Ърбана-Шампейн обобщава процеса.

Изследванията показват също по-малки, но все пак трайни ефекти от по-кратки периоди, прекарани сред природата.

Източник: iStock/GettyImages

3. Обонянието е мощно сетиво

Да усещаш мириса на природата е толкова мощно, колкото да я виждаш и чуваш. Ароматът на дърветата и почвата е пълен с органични съединения, отделяни от растенията, и „когато ги вдишвате, някои молекули преминават в кръвта“.

Уилис посочва бора като добър пример за това - мирисът на борова гора може да ви успокои за едва 90 секунди, а ефектът продължава около 10 минути.

Може да мислите, че релаксиращият ефект на природата е изцяло в съзнанието ви, но друго изследване установи, че дори много малки бебета, без спомени, свързани с определени миризми, все пак са се успокоявали, когато в стаята им е бил пускан друг аромат, свързан с успокоението, лимонен.

4. Вкарва добри бактерии в червата ви

Освен че успокоява ума, природата може да помогне и за подсилване на вашия микробиом, тъй като почвата и растенията са пълни с добри бактерии. „Това са същите видове добри бактерии, за които плащаме в пробиотиците или напитките“, обяснява Уилис.

Проф. Минг Куо е изследвала ефекта върху фактори като податливост към инфекции и психическо здраве и казва, че вдишването на определени бактерии има потенциала да подобри настроението ви; а антимикробните химикали, отделяни от растенията, наречени фитонциди, могат да помогнат в борбата с болестите.

Д-р Крис ван Тулекен казва, че като учен, изследващ инфекциите, той вижда природата като позитивно предизвикваща среда, която „гъделичка имунната система“. Той насърчава децата си да си играят с пръст в гората, която след това навлиза в организма им през носа или устата.

Пренесете природата при себе си

Разбира се, не всеки може да отскочи до гората по каприз, но добрата новина е, че и не се налага. Дори малки детайли от природата у дома могат да направят промяна, според Уилис.

Визуално е доказано, че цветя като бели или жълти рози създават най-голям успокояващ ефект върху мозъчната активност. Що се отнася до миризмата, използването на дифузер с етерични масла като пинен може да ви помогне да се почувствате спокойни.

Ако всичко друго се провали, дори снимка на гора може да помогне. Изследванията показват, че гледането на снимки на природата на вашия лаптоп или просто погледът към нещо зелено навън може да задейства същите успокояващи мозъчни вълни и да намали стреса.

„Всяко малко нещо изглежда помага“, казва проф. Минг Куо.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: BBC    
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