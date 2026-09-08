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Уиткоф обяви напредък след срещите с Путин и Зеленски: Има движение за тристранни разговори

Специалните пратеници на Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър разговаряха с Владимир Путин в Москва и Володимир Зеленски в Киев в рамките на дипломатическа совалка през уикенда

Василена Василева Василена Василева

8 септември 2026, 07:20
Уиткоф обяви напредък след срещите с Путин и Зеленски: Има движение за тристранни разговори
Източник: AP/БТА

Е дин от двамата специални пратеници на Белия дом за Украйна - Стив Уиткоф, заяви, че по време на посещенията му заедно с Джаред Къшнър в Москва и Киев през уикенда е бил постигнат „съществен напредък“ в опитите за намиране на изход от войната.

„Беше постигнат съществен напредък, включително движение по насрочването на допълнителни тристранни разговори. Президентът Тръмп работи усилено да спре убийствата и за траен и устойчив мир“, написа Уиткоф в платформата X.

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Той припомни, че с Къшнър са разговаряли първо с руския президент Владимир Путин, а след това с украинския държавен глава Володимир Зеленски. При срещите в Киев към американската делегация са се присъединили и съветници по националната сигурност от Великобритания, Германия и Франция.

  • Срещата с Путин в Москва

Уиткоф и Къшнър пристигнаха в Москва на 5 септември. Двамата разговаряха с Владимир Путин в Кремъл повече от три часа. Според Кремъл срещата е била „полезна“, а американските представители са представили различни идеи за уреждане на конфликта. Не беше обявено обаче конкретно споразумение или пробив в преговорите.

Уиткоф: Разговорите със Зеленски в Киев са от голямо значение

По време на разговорите Путин е заявил, че Москва продължава да смята за необходимо да бъдат отстранени т.нар. „първопричини“ за войната. Руският президент също така е подчертал, че Русия според него запазва инициативата на бойното поле.

Разговорите се проведоха на фона на продължаващите сериозни разминавания между позициите на Москва и Киев. Русия настоява за териториални отстъпки от страна на Украйна и отказ от стремежа към членство в НАТО, докато Киев отхвърля тези условия.

След срещата Кремъл определи разговорите като полезни, но не даде сигнал, че Москва е готова да направи значими отстъпки.

Зеленски започна среща с Уиткоф и Къшнър в Киев за мирни преговори

  • За първи път в Киев

На 6 септември Уиткоф и Къшнър пристигнаха в Киев за среща с Володимир Зеленски. Това беше първото официално посещение на двамата американски пратеници в украинската столица в рамките на настоящия дипломатически опит на администрацията на Доналд Тръмп да възобнови преговорите.

След разговорите Зеленски ги определи като „много съдържателни“. Американските представители също дадоха оптимистични оценки, като Уиткоф заяви, че се надява скоро да бъде постигнато движение към нов кръг от преговори.

Към срещите в Киев се присъединиха съветници по националната сигурност на Великобритания, Франция и Германия. По този начин разговорите придобиха по-широко европейско участие, след като Вашингтон се опитва да съчетае директния диалог с Москва с координация с европейските съюзници на Украйна.

Уиткоф и Къшнър в Москва: САЩ правят нов опит да рестартират преговорите за Украйна

  • Какво означават „тристранните разговори“

Основният сигнал след дипломатическата совалка е свързан с възможността да бъдат възобновени тристранните преговори между САЩ, Русия и Украйна.

Уиткоф заяви, че има движение по въпроса за организирането на нови разговори. На този етап обаче няма окончателно обявени дата и място за такава среща.

Впоследствие Кремъл също даде знак, че не изключва възобновяване на тристранните преговори между Москва, Киев и Вашингтон, но определи като преждевременно да се говори за конкретни параметри, включително кога и къде могат да се проведат.

Това е важно развитие, тъй като предишните дипломатически усилия между Русия и Украйна не доведоха до устойчиво споразумение. Основните спорни въпроси – териториите, бъдещият статут на Украйна, гаранциите за сигурност и условията за евентуално прекратяване на бойните действия – остават нерешени.

  • Зеленски: Войната продължава

Въпреки оптимистичните оценки на американската страна, от Киев дадоха да се разбере, че срещите не са довели до незабавно прекратяване на войната.

След разговорите Зеленски заяви, че е необходимо дипломатическият процес да продължи, но предупреди, че Русия все още не е готова да прекрати бойните действия. Според украинския президент предстои работа по конкретните стъпки, които биха могли да доведат до деескалация.

Зеленски съобщи и за обсъждане на потенциален пакет от мерки за предстоящия зимен период, включително подкрепа за украинската енергетика и противовъздушната отбрана.

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  • Дипломатическият натиск на Тръмп

Срещите в Москва и Киев са част от поредния опит на администрацията на Доналд Тръмп да възобнови дипломатическия процес за прекратяване на войната.

Показателно е, че Уиткоф и Къшнър проведоха разговори с Путин и Зеленски в рамките на само два дни, като Вашингтон се опитва да поддържа директен канал както с Москва, така и с Киев.

Пътуването им се проведе и на фона на временно намаляване на бойните действия около визитите. След приключването им обаче атаките отново се засилиха. На 8 септември Русия нанесе ракетни удари по Киев, след като американските пратеници вече бяха напуснали Украйна.

Това подчертава разликата между дипломатическите сигнали за напредък и реалната ситуация на терен.

Засега Вашингтон говори за движение към нови преговори, но конкретно мирно споразумение остава далеч. Основният въпрос през следващите дни ще бъде дали заявеният от Уиткоф „съществен напредък“ ще се превърне в реално насрочване на тристранни разговори между САЩ, Русия и Украйна.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Петър Къдрев; Reuters    
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