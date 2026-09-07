Жителите на „Форест клуб“ край Варна настояват за спешна среща с кмета Благомир Коцев

Ж ителите на „Форест клуб“ в местността Баба Алино във Варна излязоха с обръщение, разпространено от пресцентъра на инвеститора - корпорация „КУБ“, в което настояват за среща с кмета на града Благомир Коцев.

В писмото си, освен към кмета и ръководството на общината, те се обръщат към правителството с искане да се обърне внимание на ситуацията, в която се намират десетки семейства, живеещи на територията на комплекса. „Молим за спешна лична среща с кмета на Варна, с представители на общината и юристи, както и за създаването на работна група, която да вникне подробно в ситуацията и да намери законово и максимално справедливо решение“, пише в разпространеното обръщение.

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В писмото жителите на „Форест клуб“ твърдят, че се оказват заложници на правен и административен спор, към който нямат нищо общо и подчертават, че са добросъвестни купувачи на недвижими имоти.

„Разполагаме с нотариални актове за обекти, които ни принадлежат. Редица семейства са закупили недвижими имоти, ползвайки банкови заеми, което означава, че преди сключването на сделки са били проверени не само самите купувачи, но и имотите, приети от банките като обезпечение за кредитите. Имотите след това са официално декларирани пред Община Варна и за тях са обособени данъчни партиди. През целия период собствениците са плащали и продължават да плащат данъци и такси към общинския бюджет на Варна“, пише още в разпространеното до медиите съобщение.

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В обръщението си жителите на комплекса твърдят, че някои документи, включително удостоверения за търпимост, са издадени и от компетентните органи и служители на общинската администрация. Припомняме, че в средата на юни регионалният министър Иван Шишков каза, че общо 42 удостоверения за търпимост за строежи в цялата община Варна са неистински.

В писмото си жителите допълват, че ако представители на Община Варна твърдят, че по отношение на някои имоти има нарушения, те имат право да получат ясен отговор как би могла да възникне такава ситуация и защо сега се предлагат последиците от решения или действия на институции да бъдат прехвърлени на добросъвестните собственици.

„Вместо открит диалог жителите са изправени пред постоянна несигурност, заплахи от ограничаване на достъпа до собствените им домове и проблеми, свързани с водоснабдяването и електроснабдяването, инспекции и административен натиск“, заявяват още в обръщението си обитателите на имоти в Баба Алино.

Припомняме, че в края на август от „Форест клуб“ в позиция, разпространена до медиите, посочиха, че токът в пет къщи в местността Баба Алино е спрян без предварително уведомление.

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Според авторите на писмото на мястото живеят граждани на България, Украйна, Израел, Германия и други страни от Европейския съюз и всички са в една и съща ситуация. В обръщението жителите заявяват, че са особено загрижени, че предвид мащаба на ситуацията, все още няма никакъв пряк и систематичен диалог с тях.

„Затова публично се обръщаме към кмета на Варна Благомир Коцев за среща с жителите на „Форест клуб“. Обръщаме се и към правителството на Република България с молба да обърне внимание на случващото се и да улесни търсенето на законово и морално решение, което няма да унищожи правата на добросъвестните собственици“, пише още в разпространеното писмо.

В него се предлага и създаването на съвместна работна група с участието на представители на Община Варна, на компетентни държавни институции, юристи и представители на собствениците на „Форест клуб“.

Жителите настояват за открит диалог, индивидуален преглед на документи по обекти, предотвратяване на натиска върху тях и необосновано ограничаване на достъпа до собствеността им и комунални услуги, както и за конкретен план за разрешаване на ситуацията.

„Ако ситуацията продължи да се развива без конструктивен диалог, а натискът върху собствениците продължи, ще бъдем принудени да защитим правата си с всички средства, предвидени в закона, включително да се свържем с компетентни европейски институции, правозащитни организации и международни медии“, заявяват още в обръщението си жителите на „Форест клуб“.

Припомняме, че в Административния съд в града бяха подадени няколко жалби срещу спирането на тока и водата в Баба Алино, включително и за спиране на изпълнението на заповедите, но съдът ги отхвърли или остави без движение. Освен това в началото на август съдът определи събарянето на сгради в Баба Алино да става след приключване на делото по същество, като ден преди това образува 12 дела за премахване на сгради в местността.