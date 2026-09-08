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Космическа мистерия: Вселената ражда все по-малко звезди, свършва ли горивото им?

Данни от супертелескопа FAST откриха неочакван космически обрат: Вселената пази своите основни водородни запаси, но спира да ражда нови слънца. Учените вече проучват как точно промените в движението на газа спират целия процес

8 септември 2026, 06:45
Космическа мистерия: Вселената ражда все по-малко звезди, свършва ли горивото им?
Източник: iStock

В селената образува много по-малко звезди, отколкото преди милиарди години, но изглежда, че не изчерпва една от ключовите съставки за тяхното възникване, съобщи Courthouse News Service. 

Изследователи установиха, че количеството неутрален атомен водород, който представлява основен газов резерв в галактиките, се е променило изненадващо малко през последните 4,5 милиарда години, въпреки че образуването на звезди е намаляло рязко.

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Преди около 4,5 милиарда години звездите са се образували с приблизително 2,5 пъти по-висока скорост от днешната, докато плътността на неутралния атомен водород е била само около 1,4 пъти по-висока, сочат резултатите, публикувани на 1 септември в списание „Нейчър Астрономи“.

Учените досега смятаха, че спадът в образуването на звезди може да се обясни с постепенното изчерпване от галактиките на газа, необходим за създаването на нови звезди. Новите открития обаче показват, че обяснението не е толкова просто.

Изследователите предполагат, че причината може да е свързана по-скоро с това какво се случва с газа, преди от него да могат да се образуват звезди.

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Звездите възникват предимно в плътни облаци от молекулярен газ. Неутралният атомен водород, известен като HI, действа като междинен резервоар между по-големите запаси от газ във Вселената и молекулярния газ, който в крайна сметка захранва процеса на звездообразуване.

Ако намаляващото звездообразуване беше просто резултат от недостиг на студен газ в галактиките, учените биха очаквали количеството HI да е намаляло рязко заедно със скоростта на образуване на звезди. Резултатите обаче не показват това.

Изследователите комбинираха наблюдения от китайския телескоп FAST с данни от инструмента DESI в Аризона, за да анализират около 2,5 милиона галактики в почти една трета от небето.

Тъй като сигналите от неутралния водород в далечни галактики често са твърде слаби, за да бъдат засечени поотделно, екипът обедини сигналите от множество галактики. Това позволи на учените да проследят промените в газа през последните 4,5 милиарда години.

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Резултатите показаха много по-малък спад на HI в сравнение със звездообразуването, което поставя друг въпрос - ако все още има достатъчно неутрален атомен водород, защо по-малка част от него се превръща в нови звезди?

Учените предполагат, че отговорът може да се крие в промените в начина, по който газът се движи през галактиките и се преобразува в молекулярен водород. С отслабването на притока на газ от космическата мрежа и намаляването на неговата плътност HI може да се преобразува в молекулярен газ по-малко ефективно.

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Това би позволило на Вселената да запази сравнително стабилни количества HI, докато молекулярният газ, който пряко захранва образуването на звезди, постепенно намалява.

Резултатите не дават окончателен отговор защо Вселената е станала по-малко ефективна в образуването на звезди. Те обаче показват, че само намаляването на количеството HI не е достатъчно, за да обясни този спад.

Изследването насочва вниманието към въпроса защо оставащият водород все по-трудно достига молекулярния етап, необходим за образуването на нови звезди. 

Научете Невероятни теории за Вселената от нашата галерия:

Невероятни теории за Вселената
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Източник: БГНЕС    
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