Свят

Песков: Русия не изключва възобновяване на тристранните преговори за Украйна със САЩ

Кремъл оцени срещата с пратениците на Белия дом Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Москва като „малка стъпка към мира“

Стела Христова Стела Христова

7 септември 2026, 15:46
Песков: Русия не изключва възобновяване на тристранните преговори за Украйна със САЩ
Източник: БТА

Р усия не изключва възможността за възобновяване на тристранните преговори за Украйна с американско участие, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.  

Перспективите за възобновяване на тристранните преговори за Украйна и резултатите от посещенията на специалните пратеници на Белия дом Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Москва и Киев през почивните дни станаха основни теми на днешния брифинг на Песков.

Тръмп говори с Путин и Зеленски: Можем да направим нещо за Украйна

„Относно възобновяването на тристранния формат, чухте изявления от Киев вчера. Къшнър направи такива изявления. Ние също не изключваме възобновяването на този тристранен формат“, заяви Песков. Въпреки това, според него, „все още е преждевременно да се говори за мястото и точния срок“.

Говорителят уточни, че Кремъл все още не разполага с информация за резултатите от контактите в Киев между Уиткоф и Къшнър и представители на Украйна.

„Ние наистина ценим много високо мироопазващите усилия на американските преговарящи“, посочи Песков, като добави, че провелата се в събота среща с американските представители в Москва е била „една малка стъпка към мира“. Същевременно говорителят на Кремъл отказа да разкрие по какво предложенията, изразени от американските емисари на срещата с руския президент Владимир Путин, се различават от споразуменията, постигнати в Анкоридж през 2025 г. с неговия американски колега Доналд Тръмп.

„Путин лично изрази признателността си на Тръмп за неговия ангажимент към мира“, заяви Песков, като не изключи възможността за телефонен разговор между президентите след пътуването на американските пратеници.

Редактор: Стела Христова
Източник: Виктор Турмаков/БТА    
Тристранни преговори Русия Украйна САЩ Дмитрий Песков Кремъл Джаред Къшнър Владимир Путин
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Трагичен инцидент край Видин: Дърво затисна и уби 57-годишен мъж

Трагичен инцидент край Видин: Дърво затисна и уби 57-годишен мъж

Хари и Меган са „изненадани“ от писмото на краля

Хари и Меган са „изненадани“ от писмото на краля

Нови разкрития за смъртта на едногодишното дете във Варна

Нови разкрития за смъртта на едногодишното дете във Варна

Тактиката „Вучич“: Извънредни избори в Сърбия за потушаване на народния гняв

Тактиката „Вучич“: Извънредни избори в Сърбия за потушаване на народния гняв

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Audi A2 e-tron идва с амбицията да дефинира ефикасността с 646 км пробег

Audi A2 e-tron идва с амбицията да дефинира ефикасността с 646 км пробег

carmarket.bg
Тръмп обяви: „Луната е наша!“ и показа зловещите униформи на Космическите сили
Ексклузивно

Тръмп обяви: „Луната е наша!“ и показа зловещите униформи на Космическите сили

Преди 1 час
25 години по-късно: Тайни документи и видео от 11 септември разкриват следа към Саудитска Арабия
Ексклузивно

25 години по-късно: Тайни документи и видео от 11 септември разкриват следа към Саудитска Арабия

Преди 1 час
<p>Промениха картата на Земята: Вижте как реално изглеждат континентите</p>
Ексклузивно

Промениха картата на Земята: Вижте как реално изглеждат континентите

Преди 1 час
<p style=Това е новата Dacia Spring, най-достъпният европейски EV

">
Ексклузивно

Това е новата Dacia Spring, най-достъпният европейски EV

Преди 3 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Вулканите се връщат обратно в Резиденцията на “Игри на волята”

Вулканите се връщат обратно в Резиденцията на “Игри на волята”

Любопитно Преди 5 минути

Грешна стратегия потопи Ураганите до Брега на отчаянието

Пееш или лъжеш

Благотворителен епизод в подкрепа на УНИЦЕФ слага началото на новия сезон на „Пееш или лъжеш“ на живо на 20 септември

Любопитно Преди 12 минути

Обичани телевизионни лица и деца също застават зад каузата в ефира на NOVA през целия неделен ден

Цената на Brent отново се приближава до 100 долара за барел, след като напрежението около Ормузкия проток и новите атаки в региона засилиха опасенията за доставките.

Петролът продължава да поскъпва заради риска от продължителен конфликт в Близкия изток

Свят Преди 27 минути

Brent се приближава до 100 долара за барел, а опасенията за доставките от региона отново се засилват

Фон дер Лайен: Погребението на Ратко Младич може да подкопае пътя на Сърбия към ЕС

Фон дер Лайен: Погребението на Ратко Младич може да подкопае пътя на Сърбия към ЕС

Свят Преди 30 минути

Председателят на ЕК определи като „шокиращи“ кадрите от погребението и осъди присъствието на високопоставени сръбски представители

Huawei показа трифолда Mate XT2 с поверителен дисплей

Huawei показа трифолда Mate XT2 с поверителен дисплей

Технологии Преди 30 минути

Новият смартфон на китайската компания се сгъва с две панти, използва обновената версия на Harmony OS и предлага екран, който може да скрива съдържанието за околните

Двама туристи пострадаха в Рила, спасиха ги с медицински хеликоптер

Двама туристи пострадаха в Рила, спасиха ги с медицински хеликоптер

България Преди 34 минути

Единият инцидент е станал в района на връх Мусала

Непал

Откриха жива жена 10 дни след ада в Непал

Свят Преди 40 минути

„Четириетажната къща беше отнесена от наводненията и сградата остана насред плаващи пясъци. Докато се разхождахме наоколо, чухме глас: „Спасете ме“, каза полицейският служител Махендра Дарнал

Влак помете кола с трима младежи край Исперих

Влак помете кола с трима младежи край Исперих

България Преди 45 минути

18-годишната водачка на автомобила не спряла на червен сигнал на жп прелез

Снимката е илюстративна

Удар на Френската ривиера: Крадци нахлуха в музея „Реноар“ и задигнаха картини

Свят Преди 55 минути

<p>България и Китай търсят нови инвестиции и по-балансирана търговия</p>

Пулев пред вицепрезидента на Китай: Искаме повече инвестиции и нови производства

Свят Преди 1 час

Двете страни обсъдиха разширяване на търговията, китайски инвестиции у нас и по-активно присъствие на български компании на китайския пазар

Производители оспорват методиката за „справедливите цени“ на храните

Производители оспорват методиката за „справедливите цени“ на храните

Парите ни Преди 1 час

Според тях различни продукти не могат да бъдат поставени под един знаменател, а френският модел се използва по друг начин

Скандалът се задълбочава: Главният прокурор на Украйна подаде оставка

Скандалът се задълбочава: Главният прокурор на Украйна подаде оставка

Свят Преди 1 час

Руслан Кравченко обяви решението като „политическо“ на фона на разследване за предполагаема схема с измамни колцентрове

Шофьорът, блъснал патрулка и откраднал кола във Велико Търново, е задържан в Румъния

Шофьорът, блъснал патрулка и откраднал кола във Велико Търново, е задържан в Румъния

България Преди 1 час

Проведено е няколкодневно издирване

"Червена лампа" за институциите: Пропуснати ли са сигналите преди трагедията в Исперих

"Червена лампа" за институциите: Пропуснати ли са сигналите преди трагедията в Исперих

България Преди 1 час

Експерти предупреждават: Оттегленият сигнал не означава, че опасността е изчезнала

Гърция вдига минималната заплата до 1000 евро и намалява осигуровките

Гърция вдига минималната заплата до 1000 евро и намалява осигуровките

БезГранично Преди 1 час

Новият пакет включва още помощ за пенсионери, подкрепа за семейства и промени при жилищата

Лидерите на Алтернатива за Германия ликуват след победата

Вълната, която разтърси Брюксел: Защо победата на АзГ плаши Европа

Свят Преди 1 час

Победата на АзГ, която съпредседателката Алис Ваидел описа като „историческа“, показва също, че в Германия, както и другаде в Европа, центърът вече не е толкова стабилен, колкото беше някога

Всичко от днес

От мрежата

6 забавни начина да отпразнувате рождения ден на котката си

dogsandcats.bg

13 плюса и минуса на Шиба Ину

dogsandcats.bg
1

Около 200 души в Деня на лешояда в Маджарово

sinoptik.bg
1

Най-големите пожари в Европа през лятото на 2026

sinoptik.bg

Джой Тодорова към любимия си: „Не губи доброто си сърце, с което ни водиш напред“

Edna.bg

Салма Хайек отпразнува 60-ия си рожден ден с голо плуване в океана

Edna.bg

Носителят на "Златната топка" посочи своите фаворити за трофея, Ламин Ямал не е сред тях

Gong.bg

Телевизията на Реал Мадрид избухна и заформи голям скандал в Испания

Gong.bg

Влак блъсна кола с трима младежи край Исперих

Nova.bg

Въздушна линейка превози до болница двама пострадали в Рила туристи

Nova.bg