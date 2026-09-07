Хиляди излязоха на протест в Берлин срещу „Алтернатива за Германия“ след изборния им успех

Н яколко хиляди демонстранти се събраха тази вечер пред Бранденбургската врата в Берлин, за да протестират срещу крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ) след убедителната ѝ победа на регионалните избори в провинция Саксония-Анхалт, предаде ДПА.
Полицията определи броя на участниците на около 5000 души и съобщи, че демонстрацията е преминала без инциденти.
Сред участниците бяха известната активистка за борба с климатичните промени Луиза Нойбауер и водещите кандидати на германските Зелени и партията „Левите“ за предстоящите на 20 септември избори за регионален парламент на провинция Берлин.
Nach Sachsen-Anhalt-Wahl:— Fishermann's (@FrankJosefFisc1) September 7, 2026
Tausende Berliner demonstrieren gegen die AfDhttps://t.co/VPcR2mQzd7
Mehrere Tausend Berliner demonstrieren einen Tag nach der Wahl in Sachsen-Anhalt gegen die AfD pic.twitter.com/GRJsj9PvEA
Протестиращите носеха лозунги, гласящи: „Фашизмът не е алтернатива“ и „Спрете нацистите от АзГ! Край на расизма и социалните съкращения“, докато събралите се скандираха: „Всички заедно срещу фашизма!“
🇩🇪 Miles de personas salieron este lunes a las calles de Berlín para protestar contra la ultraderecha, tras el avance de Alternativa para Alemania (AfD) en Sajonia-Anhalt.— Diario La Tribuna (@LaTribunahn) September 7, 2026
Unos 3,500 manifestantes se concentraron frente a la Puerta de Brandeburgo y corearon consignas contra el… pic.twitter.com/YSHXRucxNZ
Партията „Алтернатива за Германия“ спечели вчера изборите в провинция Саксония-Анхалт с голяма преднина, но не успя да си осигури абсолютно мнозинство, което оставя отворена възможността за първото в Германия регионално правителство, водено от АзГ.
Стотици демонстранти се събраха тази вечер и в съседния град Потсдам, за да протестират срещу „Алтернатива за Германия“.