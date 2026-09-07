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Хиляди излязоха на протест в Берлин срещу „Алтернатива за Германия“ след изборния им успех

Около 5000 демонстранти се събраха пред Бранденбургската врата с призиви срещу расизма и крайнодясната политика

Стела Христова Стела Христова

7 септември 2026, 22:35
Хиляди излязоха на протест в Берлин срещу „Алтернатива за Германия“ след изборния им успех
Източник: БТА/АР

Н яколко хиляди демонстранти се събраха тази вечер пред Бранденбургската врата в Берлин, за да протестират срещу крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ) след убедителната ѝ победа на регионалните избори в провинция Саксония-Анхалт, предаде ДПА.

Полицията определи броя на участниците на около 5000 души и съобщи, че демонстрацията е преминала без инциденти.

Сред участниците бяха известната активистка за борба с климатичните промени Луиза Нойбауер и водещите кандидати на германските Зелени и партията „Левите“ за предстоящите на 20 септември избори за регионален парламент на провинция Берлин.

Протестиращите носеха лозунги, гласящи: „Фашизмът не е алтернатива“ и „Спрете нацистите от АзГ! Край на расизма и социалните съкращения“, докато събралите се скандираха: „Всички заедно срещу фашизма!“

Партията „Алтернатива за Германия“ спечели вчера изборите в провинция Саксония-Анхалт с голяма преднина, но не успя да си осигури абсолютно мнозинство, което оставя отворена възможността за първото в Германия регионално правителство, водено от АзГ.

Стотици демонстранти се събраха тази вечер и в съседния град Потсдам, за да протестират срещу „Алтернатива за Германия“.

Редактор: Стела Христова
Източник: Светослав Танчев/БТА    
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